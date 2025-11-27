HomeNieuws uit SurinameAI-bewerkte foto’s van Surinaamse ambassadeur Panka bij koning in omloop
AI-bewerkte foto’s van Surinaamse ambassadeur Panka bij koning in omloop

-

0
Surinaamse ambassadeur Panka bij koning
De eerste foto is de echte - de andere twee zijn bewerkt en dus nep

De Nederlandse koning Willem-Alexander heeft dinsdag Ricardo Panka ontvangen op Paleis Noordeinde, waar hij door het aanbieden van zijn geloofsbrief officieel is aangesteld als buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur van de Republiek Suriname in Nederland. Het Koninklijk Huis deelde een officiële foto van de ontmoeting via de eigen kanalen.

Kort na de publicatie doken echter op social media andere beelden op van hetzelfde moment. Op die circulerende foto’s lijkt het alsof Panka diep buigt voor de koning. Bij nadere beschouwing blijkt het te gaan om met AI bewerkte beelden: de officiële foto is digitaal aangepast om de indruk te wekken dat de Surinaamse ambassadeur in een overdreven onderdanige houding staat.

Op de montage is duidelijk te zien dat bepaalde details anders zijn. Zo is het uiterlijk van de koning in de tweede foto anders. Vergeleken met het originele beeld valt op dat alleen de houding van Panka is gemanipuleerd; de rest van de setting is vrijwel identiek.

De originele foto toont een formele, maar normale diplomatieke interactie, zonder overdreven buiging.

Het verspreiden van dit soort bewerkte foto’s zorgt online voor verwarring. Gebruikers die de beelden delen, plaatsen er soms suggestieve of spottende teksten bij, waardoor de indruk wordt gewekt dat Panka zich zou ‘vernederen’ voor de koning – een voorstelling die niet strookt met de werkelijkheid.

Deskundigen waarschuwen al langer voor de opmars van AI-gegenereerde en -bewerkte beelden in de politieke en diplomatieke sfeer. Deze zaak rond ambassadeur Panka laat zien hoe snel en eenvoudig officiële momenten kunnen worden vervormd en misbruikt voor framing op social media. Kijkers wordt aangeraden altijd te controleren of beelden afkomstig zijn van betrouwbare, officiële bronnen voordat conclusies worden getrokken of berichten worden gedeeld.

