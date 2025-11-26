Simons en Schoof praten over versterken samenwerking tussen Suriname en Nederland

President Jennifer Simons en de Nederlandse minister-president Dick Schoof hebben dinsdag, na afloop van de officiële Srefidensi-festiviteiten, gesproken over het verder uitbouwen van de samenwerking tussen Suriname en Nederland. Schoof was in Paramaribo voor de viering van 50 jaar staatkundige onafhankelijkheid.

De Nederlandse premier noemt de viering ‘een fantastisch feest’, waarbij volgens hem het gehele land stilstond bij het vijftigjarig jubileum. “Ook voor veel mensen in ons land die zich met Suriname verbonden voelen, is dit een speciale dag,” zegt Schoof.

Tijdens het gesprek benadrukten beide leiders de bijzondere historische en culturele band tussen de landen. Schoof zegt dat Nederland en Suriname een gedeeld verleden hebben en verwijst naar de woorden van president Simons: “Nederland is niet alleen moederland maar ook een land van herkomst.”

De minister-president wijst daarnaast op de vele verbindingen op het gebied van cultuur, sport en culinair. Ook de nabijheid van Suriname tot het Koninkrijk in het Caribisch gebied wordt aangehaald als factor voor hechte samenwerking.

Schoof erkent dat het gezamenlijke verleden ook pijnlijke aspecten kent. Hij verwijst naar de woorden van de voorzitter van De Nationale Assemblée: “We erkennen het gedeelde verleden met al zijn complexiteit.”

Volgens de premier spraken hij en Simons uitgebreid over het voortzetten en verdiepen van de bilaterale samenwerking. Schoof bedankte haar voor de uitnodiging om de feestelijke Srefidensi-viering bij te wonen, die hij omschreef als een bijzonder moment voor Suriname.