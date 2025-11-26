HomeNieuws uit SurinameSimons en Schoof praten over versterken samenwerking tussen Suriname en Nederland
Nieuws uit SurinameOverheidUitgelicht

Simons en Schoof praten over versterken samenwerking tussen Suriname en Nederland

-

0
Simons en Schoof praten over versterken samenwerking tussen Suriname en Nederland

Srefidensi Party

President Jennifer Simons en de Nederlandse minister-president Dick Schoof hebben dinsdag, na afloop van de officiële Srefidensi-festiviteiten, gesproken over het verder uitbouwen van de samenwerking tussen Suriname en Nederland. Schoof was in Paramaribo voor de viering van 50 jaar staatkundige onafhankelijkheid.

De Nederlandse premier noemt de viering ‘een fantastisch feest’, waarbij volgens hem het gehele land stilstond bij het vijftigjarig jubileum. “Ook voor veel mensen in ons land die zich met Suriname verbonden voelen, is dit een speciale dag,” zegt Schoof.

Tijdens het gesprek benadrukten beide leiders de bijzondere historische en culturele band tussen de landen. Schoof zegt dat Nederland en Suriname een gedeeld verleden hebben en verwijst naar de woorden van president Simons: “Nederland is niet alleen moederland maar ook een land van herkomst.”

De minister-president wijst daarnaast op de vele verbindingen op het gebied van cultuur, sport en culinair. Ook de nabijheid van Suriname tot het Koninkrijk in het Caribisch gebied wordt aangehaald als factor voor hechte samenwerking.

Schoof erkent dat het gezamenlijke verleden ook pijnlijke aspecten kent. Hij verwijst naar de woorden van de voorzitter van De Nationale Assemblée: “We erkennen het gedeelde verleden met al zijn complexiteit.”

Volgens de premier spraken hij en Simons uitgebreid over het voortzetten en verdiepen van de bilaterale samenwerking. Schoof bedankte haar voor de uitnodiging om de feestelijke Srefidensi-viering bij te wonen, die hij omschreef als een bijzonder moment voor Suriname.

shop now
BakkaNa Party

Vorig artikel
Korps Politie Suriname toont nieuw uniform tijdens 50 jaar onafhankelijkheid
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen