Ramadhin: “Misiekaba tracht bewust samenleving te misleiden of is niet goed geïnformeerd”

Oud-minister van Volksgezondheid in Suriname, Amar Ramadhin, stelt dat zijn opvolger André Misiekaba bezig is een show op te voeren om hem bewust in een kwaad daglicht te plaatsen. Misiekaba deed vorige week voor de RvM-vergadering mededelingen dat hij recent ontdekt heeft dat onder het bewind van Ramadhin loodsen voor grote vreemde valutabedragen zijn gehuurd om vervallen medische verbruiksartikelen op te slaan. Ook zou Ramadhin contracten hebben gesloten om de vergaderzaal en de kantine van het nieuwe Volksgezondheidsgebouw door een derde te laten beheren.

Volgens Ramadhin is het normaal dat er bij elk ministerie of overheidsgebouw uitbaters zijn die de kantines of een café draaien. De bedoeling was om ook het geplande state of the art auditorium middels een public private partnership (PPP) te verhuren en hiermee extra inkomsten binnen te halen. Hij vindt het jammer dat Misiekaba niet achter PPP’s staat.

“In de ogen van de minister schijnt eenieder vanaf 2020 tot 2025 onregelmatig bezig geweest te zijn. Kan de minister geen contracten lezen? Want in het contract staat duidelijk dat het ministerie te allen tijde kosteloos gebruik mag maken van de conferentieruimte. Maar dat wij zodanige frictieconstructies, zoals hij dat noemt, hebben bedacht om mensen te bevoordelen klopt van geen kanten.

Dus de minister moet geen feiten komen verdraaien. Als hij een contract niet kan lezen of niet begrijpt, laat hij zich dan beter informeren”, aldus Ramadhin.

Ten aanzien van de opening van dit gebouw kort voor de afgelopen verkiezingen, ontkent de oud-minister dat hij het gebouw als verkiezingsstunt geopend heeft, terwijl de bouwwerkzaamheden nog niet helemaal af waren. Volgens Ramadhin moest dit gebouw sinds november 2024 worden opgeleverd. Vanwege de vertraging hierin werd door partijen afgesproken om een deadline te stellen. Hij vindt het daarom misleidend dat Misiekaba aangeeft dat de projectmanager het niet eens zou zijn geweest met de openingsdatum en daarom afwezig was.

Ook op het verhaal dat er computers en laptops ter waarde van een miljoen SRD op Volksgezondheid zouden zijn verdwenen, ging de VHP’er in. Volgens Ramadhin zijn er zeker vier tot vijf keer in de afgelopen vijf jaren computers voor onder andere RGD en diverse afdelingen van Volksgezondheid IT-apparatuur aangeschaft. Daar zou alles correct zijn gegaan.

“Toen ik op 17 juli heb overgedragen heb ik een complete inventaris overgedragen aan de minister. En hij verklaart steeds weer dat ik interne controle en de juridische zaken niet betrok. Hoe dom kan je zijn om dat te geloven als CLAD en Rekenkamer elk jaar op het ministerie aanwezig waren om hun verslagen op te stellen? Hoe kan je drei-ai zijn om dit te komen vertellen?”, aldus Ramadhin, die Misiekaba uitdaagt om maar aangifte te gaan doen.

Ramadhin vindt het verfoeilijk dat Misiekaba ook afgeeft op de consultant die het project voor de digitalisering van de gezondheidszorg heeft getrokken. “De minister heeft het al een paar weken over de consultant en het traject van digitalisering. Zeer waarschijnlijk is het zo succesvol geweest dat het een doorn in het oog is van de minister. Dat wij binnen vier jaren in staat geweest zijn om belangrijke en essentiële componenten van de digitalisering in place te brengen. Dat heeft geresulteerd in een casestudy die de IDB heeft gepubliceerd in 2025, waarbij er gezegd is dat Suriname een voorbeeld voor de landen in de regio is om de digitalisering van het gezondheidszorgsysteem te versnellen en te katalyseren”, aldus de oud-minister.

Ten aanzien van de commotie over de gehuurde loodsen, vraagt Ramadhin zich af of de containers aan Covid-19-spullen dan in 2022 thuis bij Misiekaba gedropt moesten worden. “Iedereen is er getuige van geweest. Ik heb in Nederland onder toeziend oog van de toenmalige Surinaamse president en de Nederlandse premier een schenkingsovereenkomst getekend in Den Haag voor de donatie van twintig veertigvoetcontainers als ondersteuning voor de Covid-19-aanpak.

We praten over zes tot zeven miljoen handschoenen en duizenden schorten en je moet die spullen kwijt. Ze moesten in een goede loods zijn, want die containers moesten gelijk terug. We hebben getracht om diverse loodsen te huren, maar dat is ons niet gelukt, want iedereen wilde geld vooraf. We hebben toen begrepen dat iemand bereid was de zaken voor ons op te vangen en de eerste zes maanden waren pro deo”, aldus Ramadhin. Volgens hem hadden alle ziekenhuisdirecteuren toen ook instructies gehad over hoe zij aan materiaal konden komen. Hij ontkent dat er geen regeringsbesluit is.