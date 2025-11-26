HomeSpecialsSrefidensiQutub Minar in New Delhi verlicht in Surinaamse vlagkleuren voor 50 jaar...
SrefidensiUitgelichtWereldnieuws

Qutub Minar in New Delhi verlicht in Surinaamse vlagkleuren voor 50 jaar Srefidensi

-

0

Owru Yari Party

De Surinaamse ambassade in New Delhi heeft het iconische Qutub Minar-monument in de Surinaamse vlagkleuren laten verlichten ter gelegenheid van de 50e Onafhankelijkheidsdag van Suriname.

De speciale verlichting vormt een symbolisch gebaar van vriendschap en erkenning tussen Suriname en India. De groene, gele, rode en witte kleuraccenten van de Surinaamse vlag gaven het eeuwenoude monument een opvallende uitstraling.

De Qutub Minar, gelegen in Zuid-Delhi, is met zijn ongeveer 73 meter hoogte een van de hoogste bakstenen minaretten ter wereld. De bouw begon aan het einde van de 12e eeuw en het monument staat inmiddels ruim 800 jaar overeind als een van de meest indrukwekkende historische bouwwerken van India. Het maakt deel uit van het Qutub-complex, dat op de UNESCO-werelderfgoedlijst staat.

De verlichting is niet alleen bedoeld om de mijlpaal van 50 jaar staatkundige onafhankelijkheid te markeren, maar ook om de historische en diplomatieke banden tussen beide landen te onderstrepen. India en Suriname onderhouden sinds de onafhankelijkheid in 1975 duurzame betrekkingen op het gebied van handel, cultuur en diaspora.

Met de kleurrijke verlichting van de Qutub Minar sluit India aan bij internationale felicitaties en activiteiten die wereldwijd worden georganiseerd in het kader van het Srefidensi-jubileum.

shop now
BakkaNa Party

Vorig artikel
Jogi mogelijk nu voor laatste termijn DNA-lid
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen