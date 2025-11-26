Qutub Minar in New Delhi verlicht in Surinaamse vlagkleuren voor 50 jaar Srefidensi

De Surinaamse ambassade in New Delhi heeft het iconische Qutub Minar-monument in de Surinaamse vlagkleuren laten verlichten ter gelegenheid van de 50e Onafhankelijkheidsdag van Suriname.

De speciale verlichting vormt een symbolisch gebaar van vriendschap en erkenning tussen Suriname en India. De groene, gele, rode en witte kleuraccenten van de Surinaamse vlag gaven het eeuwenoude monument een opvallende uitstraling.

De Qutub Minar, gelegen in Zuid-Delhi, is met zijn ongeveer 73 meter hoogte een van de hoogste bakstenen minaretten ter wereld. De bouw begon aan het einde van de 12e eeuw en het monument staat inmiddels ruim 800 jaar overeind als een van de meest indrukwekkende historische bouwwerken van India. Het maakt deel uit van het Qutub-complex, dat op de UNESCO-werelderfgoedlijst staat.

De verlichting is niet alleen bedoeld om de mijlpaal van 50 jaar staatkundige onafhankelijkheid te markeren, maar ook om de historische en diplomatieke banden tussen beide landen te onderstrepen. India en Suriname onderhouden sinds de onafhankelijkheid in 1975 duurzame betrekkingen op het gebied van handel, cultuur en diaspora.

Met de kleurrijke verlichting van de Qutub Minar sluit India aan bij internationale felicitaties en activiteiten die wereldwijd worden georganiseerd in het kader van het Srefidensi-jubileum.