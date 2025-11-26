HomeOnderwerpenJustitie en politiePsychisch verwarde man vast voor mishandeling winkelierster en zoon
Psychisch verwarde man vast voor mishandeling winkelierster en zoon

De politie in Suriname heeft gisteren de 47-jarige verdachte Wensley B. in verzekering gesteld wegens mishandeling van een vrouw en haar zoon.

Vernomen wordt dat het slachtoffer Y.C. (54) een supermarkt runt aan de Nieuw Weergevondenweg. Ze was maandagmiddag in haar winkel toen een bij haar bekende man, van wie wordt vermoed dat hij psychische problemen heeft, binnenkwam.

De verdachte zou al vaker in de winkel zijn geweest en daarbij in de zaak hebben gespuugd. Het slachtoffer sprak hem hierop aan, waarna hij woedend werd.

De verdachte verliet de winkel en begon het slachtoffer uit te schelden. Op dat moment liep de zoon van Y.C. naar buiten om hem aan te spreken. De verdachte pakte daarop een blik en deelde meerdere slagen uit aan de zoon.

Toen de winkelierster haar zoon te hulp schoot, werd ook zij door de verdachte mishandeld. Door de slagen liepen zowel de winkelierster als haar zoon pijn en letsel op.

De ingeschakelde politie heeft de verdachte aangehouden en overgebracht naar het bureau. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Wensley B. in verzekering gesteld.

