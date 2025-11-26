HomeOnderwerpenEconomieNaskip opent nieuwe vestiging in Commewijne
EconomieNieuws uit SurinameUitgelicht

Naskip opent nieuwe vestiging in Commewijne

-

0
naskip commewijne

Owru Yari Party

De Surinaamse fastfoodketen Naskip heeft recent een nieuwe vestiging geopend in het district Commewijne, op korte afstand van de Wijdenboschbrug.

Met deze uitbreiding telt het ruim 60 jaar oude bedrijf nu zes restaurants verspreid over Suriname en twee vestigingen in Nederland.

Naskip profileert zich als een 100% Surinaams bedrijf en is niet verbonden aan buitenlandse franchiseorganisaties.

Het bedrijf hoeft daardoor geen royalties af te dragen en is niet verplicht om bij specifieke leveranciers in te kopen. Hierdoor kan Naskip haar producten tegen zeer concurrerende prijzen blijven aanbieden.

shop now
BakkaNa Party

Vorig artikel
Psychisch verwarde man vast voor mishandeling winkelierster en zoon
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen