Naskip opent nieuwe vestiging in Commewijne

De Surinaamse fastfoodketen Naskip heeft recent een nieuwe vestiging geopend in het district Commewijne, op korte afstand van de Wijdenboschbrug.

Met deze uitbreiding telt het ruim 60 jaar oude bedrijf nu zes restaurants verspreid over Suriname en twee vestigingen in Nederland.

Naskip profileert zich als een 100% Surinaams bedrijf en is niet verbonden aan buitenlandse franchiseorganisaties.

Het bedrijf hoeft daardoor geen royalties af te dragen en is niet verplicht om bij specifieke leveranciers in te kopen. Hierdoor kan Naskip haar producten tegen zeer concurrerende prijzen blijven aanbieden.