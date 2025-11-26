Koning Willem-Alexander opent Suriname Museum in Amsterdam

HomeOnderwerpenKunst en cultuurKoning Willem-Alexander opent Suriname Museum in Amsterdam
Koning Willem-Alexander heeft dinsdagmiddag 25 november, op de vijftigste verjaardag van de Republiek Suriname, het Suriname Museum in Amsterdam geopend. Het museum is een initiatief van Vereniging Ons Suriname. Deze organisatie wil kennis over de geschiedenis, samenleving en cultuur van Suriname op een centrale plek samenbrengen, het Surinaamse erfgoed en de gedeelde geschiedenis van Nederland en Suriname toegankelijk maken voor een breed publiek en met het museum een brug vormen tussen Suriname en Nederland.

De Koning opende het museum met de onthulling van een plaquette en kreeg daarna een rondleiding door de openingstentoonstelling Meet Su, Meet Us. Ook sprak hij na afloop met diverse betrokkenen van het museum en uit de Surinaamse gemeenschap in Nederland.

Tijdens de feestelijke opening hielden directeur van het Suriname Museum Jan Gerards en burgemeester Femke Halsema van Amsterdam een toespraak. Het museum werd ritueel ingewijd door een inheemse Sambura-groep. Zanger Jeangu Macrooy zong ter ere van vijftig jaar onafhankelijkheid samen met het & Zo! Gospel Choir het Surinaamse volkslied.

De openingstentoonstelling Meet Su, Meet Us neemt bezoekers mee op een reis door de Surinaamse geschiedenis – van het regenwoud en zijn geneeskrachtige planten tot de verhalen van de inheemse volken, de slavernijperiode, contractarbeid, migratie en onafhankelijkheid. Ook wordt de invloed van Surinamers in Nederland belicht via sport, kunst en cultuur.

De tentoonstelling omvat originele prenten uit 18e– en 19e-eeuwse reisbeschrijvingen van Stedman en Benoit, archiefstukken, foto’s, sculpturen, films en een levensechte reconstructie van een scheepsruim. Het Suriname Museum beoogt jaarlijks twee wisseltentoonstellingen te presenteren.

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima brengen op uitnodiging van president Jennifer Geerlings-Simons van maandag 1 tot en met woensdag 3 december 2025 een staatsbezoek aan Suriname.

AMSTERDAM – Koning Willem-Alexander opent het Suriname Museum in Amsterdam. ANP / Hollandse Hoogte / Wesley de Wit

