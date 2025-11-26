Kalloe: “Onze leiders hebben geen verstand van hoe je het bos moet exploiteren om er voordeel uit te halen”

Volgens oud-minister Richard Kalloe hebben opeenvolgende leiders van Suriname tot nu toe getoond dat zij niet weten hoe ze economische ontwikkeling tot stand moeten brengen. Ook president Jennifer Simons niet. Hij stoort zich er vooral aan dat het Surinaamse bos aan buitenlanders wordt gegeven, waardoor het beste hout wordt weggedragen.

“De meeste mensen praten over diversificatie, maar ze kunnen een kalkoen van een pompoen niet onderscheiden. Ze hebben nooit ervaring in de praktijk gehad, maar hebben eeuwig in een aircokamer gezeten.

Ik heb gewerkt in Nickerie in de rijstsector, Coronie in de kokospalm, oliepalm in Patamacca, Victoria, Phedra, Para Industries enzovoorts. Dus in alle belangrijke sectoren van Suriname heb ik gewerkt, dus ik weet waar de mogelijkheden zijn en waar niet. En wij hebben nog steeds veel mogelijkheden in de groene sector, bosbouwsector.

Maar wat doen onze leiders? Die bieden alles in de uitverkoop. Het bos wordt gewoon gegeven aan de Chinezen om het beste hout weg te halen. Omdat onze leiders geen bal verstand hebben van hoe je het bos moet exploiteren om er voordeel uit te halen. Ze weten geen moer.

Ook onze huidige president weet geen moer van hoe economische ontwikkeling in stand te brengen”, zei Kalloe in een interview op radio Awaaz.

Volgens de oud-minister hebben opeenvolgende Surinaamse leiders steeds verkeerde prioriteiten gesteld. Ook de Vereniging van Economisten in Suriname (VES) heeft de kennis en het niveau van ontwikkeling niet.

“Alleen iemand die goed ontwikkeld is, kennis draagt van de sociaaleconomische problemen van een derdewereldland als Suriname, inzicht heeft in de economische structuur van Suriname en gezegend is met een hoog niveau van ontwikkeling en bewustzijn, kan verandering tot stand brengen”, aldus Kalloe.