Jogi mogelijk nu voor laatste termijn DNA-lid

VHP-parlementariër Mahinder Jogi zal de komende vijf jaar mogelijk voor de laatste keer te zien zijn in De Nationale Assemblee van Suriname (DNA). In een interview op Stanvaste Radio merkte de VHP’er op dat hij niet denkt dat hij voor nog een termijn in 2030 zal terugkeren.

Jogi zit reeds 25 jaren in ’s Lands Vergaderzaal en is vanaf zijn 17-jarige leeftijd lid van de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP). Hij stelt het echter niet eens te zijn met mensen die vinden dat hij al die jaren van de partij en het land heeft geprofiteerd.

“Ik heb niet geprofiteerd van de partij. Ik werk en heb gewerkt voor de partij. Mi e libi fu a landbouw san mi e du. Mi ne libi fu politiek…mi ne libi fu VHP. Dat moet duidelijk zijn voor eenieder.

Ik zit 25 jaren in het parlement en ik ben vanaf mijn 17e in de VHP. En ik heb altijd een bijdrage geleverd waar ik kon en ik zal die bijdrage blijven leveren”, benadrukte de parlementariër.

Eerder beloofde Jogi dat hij de verantwoordelijkheden die op zijn schouders zijn gelegd deze termijn weer goed zal uitdragen.

Binnen de VHP zullen er bestuursverkiezingen in 2027 plaatsvinden. Daar zullen de structuren, aldus Jogi, in een partijcongres hun oordeel geven over het wel of niet vervangen van de huidige VHP-leiding.

“Het Partijcongres is het hoogste orgaan in de VHP. Daar komen meer dan duizend congresgangers bij elkaar en dan wordt er een besluit genomen. Santokhi is voorzitter van de VHP en wij hebben alle respect voor hem. Maar we zijn ook kritisch naar elkaar toe en in de VHP.

En wanneer zaken gezegd moeten worden en anders moeten, dan geef je je mening. We zijn bezig met een evaluatietraject en ik hoop dat we dat afronden. Dan zal de evaluatie meer inzichten geven, waardoor het partijbestuur kan kijken wat aangepast, vervangen en aangevuld moet worden”, aldus Jogi.