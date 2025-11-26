HomeOnderwerpenJustitie en politieGewapende woningoverval; moeder vastgebonden, kinderen getuige
Justitie en politie

Gewapende woningoverval; moeder vastgebonden, kinderen getuige

Politie gearriveerd op locatie

Twee criminelen hebben woensdag op klaarlichte dag een gewapende roofoverval gepleegd in een woning aan de Witlofstraat in Suriname.

Een 39-jarige vrouw was samen met haar twee minderjarige kinderen thuis. Ze was aan het baden toen ze plotseling haar zonen hoorde gillen.

De vrouw opende de badkamerdeur en zag tot haar schrik een rover, geheel in het zwart gekleed en gewapend met een vuistvuurwapen, voor zich staan. De overvaller hield haar onder schot en eiste geld.

De vrouw werd vervolgens met een stuk kleding vastgebonden in de badkamer, waarna de woning overhoop werd gehaald. De daders maakten een laptop, tablets en een trouwring buit en sloegen daarna op de vlucht.

Korte tijd later wist één van de zonen zijn moeder te bevrijden. De jongens verklaarden dat er in totaal twee rovers in de woning waren. Uit angst bleven ze stil zitten totdat de daders waren vertrokken.

De kinderen werden niet vastgebonden. Niemand raakte gewond. De Surinaamse politie is bezig met het onderzoek en werkt aan de opsporing en aanhouding van de verdachten.

Ramadhin: “Misiekaba tracht bewust samenleving te misleiden of is niet goed geïnformeerd”
