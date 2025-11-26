Gemeente Rotterdam helpt Rotterdammers met weinig geld

Veel mensen in Rotterdam hebben weleens te weinig geld. Soms is dat tijdelijk, maar vaak langdurig. Sommige mensen zijn opgegroeid in een gezin dat het financieel lastig had. Dan begin je al met een forse achterstand aan je volwassen leven.

Anderen krijgen het weer moeilijk na een belangrijke verandering in hun leven. Zoals na een echtscheiding. Of als je je baan verliest. Of je bedrijf failliet gaat. Misschien ben je wel getroffen door het toeslagenschandaal.

Je bent niet de enige

Maar ook zonder deze tegenslagen kan je soms geldzorgen krijgen. De hoge kosten van de laatste jaren raken iedereen. Ook mensen met een baan. Kan je de boodschappen nog wel betalen? De huur of hypotheek? De energierekening? De zorgverzekering? De sportclub? De schoolkosten? En wat doet het met je als je elke dag die stress voelt? Trek je jezelf terug? Durf je familie en vrienden nog wel onder ogen te komen?

Laat een ding duidelijk zijn: er is geen enkele reden voor schaamte. Financiële tegenslagen kunnen ons allemaal overkomen!

Kan je de maandelijkse lasten (tijdelijk) niet betalen?

Heb je een betalingsachterstand van je huur? Loop je achter met het betalen van je huur? Of de energierekening? Dan ontvang je een brief met de vraag of je hulp wilt van gemeente Rotterdam. De gemeente wil graag met je praten over hoe we je maandelijkse lasten naar beneden kunnen krijgen. En hoe je kunt voorkomen dat je steeds meer schulden krijgt.

Heb je misschien recht op extra geld?

Gemeente Rotterdam heeft verschillende regelingen voor extra geld voor mensen met een laag inkomen. Die staan allemaal op www.rotterdam.nl/geldzorgen. Check of u ergens recht op hebt!

Een van die regelingen heet de Individuele Inkomenstoeslag. Heb je langer dan een jaar een laag inkomen? Dan heb je misschien recht op de Individuele Inkomenstoeslag. Hoeveel extra geld je in 2025 kunt krijgen, hangt af van je persoonlijke situatie.

Alleenstaande zonder kinderen: € 200

Alleenstaande met 1 of meer minderjarige kinderen: € 300

Getrouwd of samenwonend zonder kinderen: € 350

Getrouwd of samenwonend met 1 of meer minderjarige kinderen: € 450

Voor wie is de Individuele Inkomenstoeslag bedoeld?

De regeling is bedoeld voor Rotterdammers op wie het volgende van toepassing is:

Je inkomen was de afgelopen 12 maanden lager dan 130% van het minimumloon;

Je bent 21 jaar of ouder en hebt nog geen recht op AOW;

Er is waarschijnlijk geen inkomensverbetering, bijvoorbeeld door het volgen van een opleiding.

Ook Rotterdammers die werken, kunnen in aanmerking komen voor de regeling.

Wat zijn de voorwaarden voor het aanvragen van Individuele Inkomenstoeslag?

Voor het aanvragen van de Individuele Inkomenstoeslag gelden de volgende voorwaarden:

Per huishouden mag je de toeslag 1 keer per jaar aanvragen.

Je woont in Rotterdam.

Je mag als alleenstaande een vermogen hebben dat niet hoger is dan € 7.770. Ben je een alleenstaande ouder? Ben je getrouwd? Dan mag je gezamenlijke vermogen niet hoger zijn dan € 15.540. Vermogen is: onder andere, een spaarloonregeling en een levensverzekering. Ook zaken als onder meer een huis of vakantiehuis, auto of sieraden zijn ook ‘vermogen’.

Je hebt nog geen recht op AOW. Voor AOW-gerechtigden geldt een andere regeling voor het ontvangen van een extraatje, namelijk het AOW-tegoed.

Je hebt de Nederlandse nationaliteit of je hebt dezelfde rechten als een Nederlander.

Je bijstandsuitkering is het afgelopen jaar niet tijdelijk gestopt door overtreding van de regels.

Ben je getrouwd of woon je samen? Dan gelden de regels die hierboven staan ook voor je partner.

Waar kan je de Individuele Inkomenstoeslag aanvragen?

Ga naar www.rotterdam.nl/individuele-inkomenstoeslag-aanvragen.

Daar kun je deze toeslag aanvragen. Wil je daarbij hulp? Ga dan naar de Vraagwijzer in uw buurt.

Alle hulp op een rijtje

Wil je meer weten over hoe gemeente Rotterdam inwoners met een laag inkomen kan helpen? Ga naar www.rotterdam.nl/geldzorgen. Je kunt hier ook anoniem met een medewerker chatten.

Of bel naar 14 010 en kies voor optie 4.

Of loop binnen bij een Vraagwijzer of Wijkhub bij jou in de buurt.

De adressen staan hier:

www.rotterdam.nl/vraagwijzer en www.rotterdam.nl/wijkhub.

Help iemand anders!

Misschien woon je zelf niet in Rotterdam, of heb je zelf geen zorgen om geld, maar ken je wel een Rotterdammer met een laag inkomen. Vertel diegene dan op de hulp die de gemeente biedt. En laat hem of haar dit artikel lezen.