Duizenden op de been voor 50 jaar Srefidensi-viering in Paramaribo

De viering van 50 jaar staatkundige onafhankelijkheid van Suriname heeft duizenden op de been gebracht in Paramaribo. Vooral de traditionele parade en het defilé vormden opnieuw een markant moment.

De activiteiten op het Onafhankelijkheidsplein trokken een groot aantal mensen, zowel Surinamers als buitenlanders die deelgenoot wilden zijn van hetgeen het Srefidensi-programma op dinsdag 25 november te bieden heeft. Velen gingen vol trots en uit nationaliteitsgevoel gekleed in culturele klederdracht of kleding in de kleuren van de Surinaamse vlag.

De parade en het defilé volgden enkele ogenblikken na de bijzondere buitengewone openbare vergadering van De Nationale Assemblee (DNA) in de Congreshal. Bij deze gelegenheid deed president Jennifer Simons een oproep tot een nieuwe fase in de nationale ontwikkeling, met de opstelling van een roadmap.

Rond het Onafhankelijkheidsplein had zich intussen een massa verzameld om getuige te zijn van de parade en het defilé. De deelnemende korpsen hadden zich al veel eerder in de Henck Arronstraat verzameld om zich vervolgens marcherend en met het rollend materieel naar het Onafhankelijkheidsplein te begeven.

President Simons heeft als opperbevelhebber van de strijdkrachten van Suriname de ceremoniële groet gebracht en de verschillende eenheden van het Nationaal Leger (NL), het Korps Politie Suriname (KPS), het Korps Penitentiaire Ambtenaren (KPA), de Beveiliging en Bijstandsdienst Suriname (BBS), het Korps Brandweer Suriname (KBS) en het douanekorps geïnspecteerd.

Ook de waarnemend korpschef van het KPS, Melvin Pinas en legerbevelhebber Werner Kioe A Sen brachten de ceremoniële groet. De speciaal voor 50 jaar Srefidensi in Suriname aanwezige eenheden vanuit de Verenigde Staten van Amerika en Nederland maakten ook deel uit van het geheel alsook oud-TRIS-militairen.

Het publiek mocht genieten van een indrukwekkende parade van marcherende dieners van het land, die tegelijk hun rollend materieel presenteerden. Vooral voor jong Suriname was het een hele belevenis, velen keken dan ook hun ogen uit.

De feestelijkheden werden vervolgd met onder meer een parachuteshow en een demonstratie van de RSS Barracuda – het meest geavanceerde schip van de Surinaamse marine – samen met de Kustwacht van Suriname.

Aansluitend vonden er kransleggingen plaats, gevolgd door een volksreceptie in de achtertuin van het Presidentieel Paleis. De festiviteiten gingen de hele dag door met onder meer culturele c.q. muziekoptredens op het Onafhankelijkheidsplein en andere locaties.