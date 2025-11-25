‘Zachte kleuren’ We Love Suriname kunstwerk aangepast na kritiek

De ‘zachte kleuren’ van het ‘We Love Suriname’ kunstwerk, dat zondag werd onthuld op het trottoir langs de Kleine Combéweg in het centrum van Paramaribo, zijn een dag later al aangepast.

De aanpassing volgde na veel negatieve reacties vanuit de samenleving op de deels gebruikte ‘zachte kleuren’, die volgens menigeen niet aansloten bij de nationale uitstraling van het kunstwerk.

Het initiatief voor het kunstwerk komt van Anwar Moenne, die samen met een donateur de realisatie mogelijk maakte. Het kleurrijke bouwwerk bevat de namen van alle districten van Suriname en is bedoeld als symbool van nationale trots en verbondenheid.

Bij de onthulling legde Moenne uit dat bewust is gekozen voor “We” in plaats van “I” om de eenheid en verbondenheid binnen de Surinaamse samenleving te benadrukken.

Het kunstwerk, dat onthuld is ter gelegenheid van 50 jaar Srefidensi, moet volgens de initiatiefnemer uitgroeien tot een herkenbare plek waar burgers en bezoekers hun liefde voor Suriname kunnen uiten.