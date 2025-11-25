Verdachte van dubbele woninginbraak onder politietoezicht na schotwond

De 54-jarige verdachte Regilio M. staat onder politietoezicht nadat hij betrokken raakte bij twee woninginbraken, waaronder één bij een politieman.

Volgens de politie in Suriname heeft de man ingebroken in twee woningen en daarbij vooral koperen buizen buitgemaakt.

Tijdens één van de inbraken werd hij door de bewoner – de politieman – op heterdaad betrapt. In de confrontatie die daarop volgde, loste de politieman een schot, waarbij de verdachte gewond raakte.

Ondanks zijn verwonding weigert Regilio M. vooralsnog elke vorm van medische behandeling. De politie meldt dat zijn toestand stabiel is en niet levensbedreigend.

Het onderzoek naar de dubbele inbraak en de omstandigheden rond het schietincident loopt nog.