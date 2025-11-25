Van Samson voorstander van Wet Financiële Positie Strategische Groepen

Volgens VHP-parlementariër Cedric van Samson zal de positie van strategische groepen, waaronder ook leerkrachten, alleen kunnen verbeteren wanneer deze bij wet wordt vastgesteld. Het steeds op straat protesteren, zal vooral de leerkrachten niets veel opleveren dan een kleine 10% salarisverhoging, meent Van Samson.

“Als je elke dag mensen op de been moet brengen om te protesteren, dan wordt jouw positie niet veranderd. Je inkomen gaat eventjes met 10% omhoog. Wanneer we praten over het inkomen van een leerkracht, dan moeten we durven te begrijpen wat wijlen Jules Wijdenbosch aan ons heeft uitgelegd: strategische groepen. Dus ik hoop dat de mensen gaan begrijpen dat er een Wet Financiële Positie Strategische Groepen moet komen”, zei Van Samson in een interview op TBN.

Hij stelt dat zijn voorstel tijdens de vorige regeerperiode ook met mensen uit de onderwijssector heeft besproken, maar dat vooral de leerkrachten zich alleen maar focussen op meer geld verdienen. Men begreep volgens hem niet dat zo een wet naast het salaris, ook de secundaire voorzieningen beter zou regelen.

Volgens de VHP’er is het niet moeilijk om te gaan zoeken welke groep landsdienaren onder de noemer strategische groepen vallen. Hij verwijst naar de periode van de Covid-19 pandemie waar vooral veiligheidsdiensten en zorgmedewerkers extra uren moesten gaan werken en leerkrachten hun lessen op aangepaste manieren aan leerlingen moesten overbrengen. “Covid-19 heeft laten zien dat deze drie groepen aparte groepen zijn. Daarom moet het in een aparte wet komen.

Maar zolang men zich laat leiden door emotie en zolang dezelfde leerkrachten die ons hebben geleerd om rustig te zitten en te luisteren, niet zelf luisteren, dan gaan ze het niet begrijpen. De president heeft gezegd dat ze de leerkrachten ademruimte gaat geven. Wil je ademruimte of wil je in één keer hebben dat dat ding bij wet goed geregeld wordt?”, aldus de politicus.

De vergelijking van het inkomen van een landsdienaar met dat van een DNA-lid vindt Van Samson niet correct, omdat de schadeloosstelling van een DNA-lid bij wet is geregeld en in verhouding staat met de overige twee machten, de regering en de rechterlijke macht. “Dus wanneer een leerkracht, die de didactische vaardigheid hoort te bezitten om iets over te brengen, een vergelijking maakt tussen het inkomen van een DNA-lid en het inkomen van een leerkracht, dan vind ik het op zijn zachtst gezegd beschamend. Omdat de persoon dan totaal bezig is appels met peren te vergelijken. Het klopt niet. Het is dus niet onwil of wie het kruis heeft zegent zichzelf”, aldus de VHP’er.