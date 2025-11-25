Surinaamse ambassade in Guyana viert 50 jaar Srefidensi en diplomatieke vriendschap

Op zaterdag 22 november 2025 heeft de ambassade van de Republiek Suriname in de Coöperatieve Republiek Guyana een receptie georganiseerd in het Arthur Chung Conference Centre (ACCC). De viering die geheel in het teken stond van vijftig jaar Staatkundige Onafhankelijkheid van Suriname en vijftig jaar diplomatieke betrekkingen met Guyana, werd gerealiseerd in samenwerking met de Suriname Guyana Chamber of Commerce (SGCC).

Tijdens de receptie werd stilgestaan bij de historische betekenis van deze dubbele mijlpaal. Ambassadeur Liselle Blankendal benadrukte dat Suriname in vijftig jaar tijd is uitgegroeid tot een volwaardige, cultureel rijke en veerkrachtige natie. De diplomate prees de sterke banden tussen Suriname en Guyana, geworteld in vriendschap, gedeelde belangen en wederzijds respect, en wees op de groeiende samenwerking op het gebied van handel, infrastructuur, energie en cultuur. Zij onderstreepte de waarde van diplomatie als instrument voor duurzame ontwikkeling en sprak haar waardering uit voor alle partners die bijdragen aan het versterken van de relatie tussen beide landen.

Premier Mark Phillips feliciteerde Suriname namens de Guyanese regering en bevolking met het bereiken van het vijftigjarig onafhankelijkheidsjubileum. Hij benadrukte de langdurige, hechte relatie tussen beide naties en wees op de vele terreinen waarop Suriname en Guyana nauw samenwerken, waaronder energie, veiligheid, infrastructuur en handel. Hij gaf aan dat Guyana zich inzet om deze samenwerking verder te verdiepen in het belang van regionale stabiliteit en groei, en sprak zijn waardering uit voor de rol van de Surinaamse ambassade in het versterken van wederzijdse banden.

SGCC-voorzitter dr. Vishnu Doerga, benadrukte het belang van economische partnerschappen tussen Suriname en Guyana. Hij prees de inzet van de ambassade bij het verbinden van ondernemers en het stimuleren van investeringen, en riep het bedrijfsleven op nieuwe kansen te benutten in sectoren zoals landbouw, logistiek, energie en toerisme.

Het publiek genoot van een avond vol culturele diversiteit en creativiteit. Onder leiding van Ernie Wolf is een spectaculair optreden gebracht van de Alakondre Dron, waarin de diversiteit van Suriname centraal stond. Een van de hoogtepunten was de officiële opening van de “Suriname Village”, waarbij de verschillende bevolkingsgroepen werden geëtaleerd. Verder was er een elegante fashion show van de Surinaamse designers Julio Irokromo en Heidy Asongi, die de creatieve kracht van Surinaamse mode lieten zien. Het economische karakter van de viering werd versterkt door de aanwezigheid van de Suriname Investment Trade Agency (SITA), die Surinaamse producten en handelsmogelijkheden presenteerde.