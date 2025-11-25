Samson vindt het jammer dat Currie het ministersambt heeft geaccepteerd terwijl hij wist dat hij ziek is

De econoom en politiek analist Guillermo Samson vindt het jammer dat Dirk Currie het ambt van minister bij Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MINOWC) heeft aanvaard, terwijl hij zelf al wist dat hij problemen heeft met zijn gezondheid.

“We zien dat er een minister van Onderwijs wordt aangetrokken en de man weet van tevoren dat hij ernstig ziek is, maar hij aanvaardt die job. De man is eigenlijk bijna nooit of amper op scholen verschenen. Hij zit maar te brabbelen, heeft er geen kaas van gegeten, maar het zijn de kinderen die naar school moeten die het gelag betalen. Ook de ouders die geen geld hebben en de leerkrachten die het verschrikkelijk moeilijk hebben en honger lijden”, zei Samson in een interview op radio Tamara.

Volgens de econoom, die docent tevens directeur is bij het Instituut voor Bedrijfswetenschappen (IBW), weet president Jennifer Simons zelf ook niets over het onderwijs in Suriname wanneer zij voorstelt dat het hele onderwijssysteem over enkele maanden zal moeten veranderen.

Als het aan hem ligt, dan zou het staatshoofd onderwijsdeskundigen als Ivan Fernald en Robert Peneux moeten aantrekken als minister op het MINOWC. Ook op het Examenbureau stelt hij dat er een heel deskundige, integere en eerlijke vrouw is die jarenlang werkervaring heeft.