Pick-up richt ravage aan bij pand na aanrijding in binnenstad Paramaribo

Een pick-up heeft vanmorgen rond 04.00 uur een enorme ravage aangericht bij een pand op de hoek van de Keizer- en Zwartenhovenbrugstraat, na een aanrijding met een personenauto.

De pick-up heeft twee steunpilaren van het pand kapotgereden en kwam met de voorkant op één van ze tot stilstand. Het had een haartje gescheeld of het voertuig was in het pand terechtgekomen.

Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. De politie kreeg de melding van het voorval en ging ter plaatse voor onderzoek.

De oorzaak van de aanrijding is nog onbekend. Beide voertuigen waren niet meer rijdbaar en zijn door een ingeschakelde sleepdienst afgevoerd.

De politie heeft de zaak in onderzoek.

