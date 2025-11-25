HomeOnderwerpenEntertainmentNieuwjaarsrede 2026: de hardste comedytraditie keert terug!
Nieuwjaarsrede 2026: de hardste comedytraditie keert terug!

Srefidensi Party

Suriname maakt zich klaar voor een nieuw jaar vol jokes, punchlines en ongefilterde realness, want in januari 2026 keert de hardste comedytraditie terug: de Nieuwjaarsrede! En dit jaar zijn er twee edities: op vrijdag 2 januari in de Torarica Ballroom en op 4 januari in Assuria Event Center.

Het jaar is dan nog maar net begonnen en Suriname warmt zijn lachspieren alweer op met Clifton Braam, Dyon Denswil, Lucinda Sedoc, Duncan Mac Donald en Steven Brunswijk.

De jaarlijks terugkerende stand-upcomedyshow brengt opnieuw een line-up vol topcomedians uit Suriname én daarbuiten, klaar om het jaar af te trappen met scherpe humor, street wisdom en pure vibes.

Dit is niet zomaar een show—dit is de plek waar we het oude jaar uitlachen en het nieuwe jaar binnenstappen met bars, banter en belly laughs. Van actuele topics tot herkenbare straatverhalen: niemand wordt gespaard.

Waarom jij dit niet wilt missen:

  • Comedians van binnen en buiten Suriname
  • Pure, rauwe, ongecensureerde humor
  • Urban energy, culture en real talk
  • Een jaarlijkse traditie met nationale vibes

“Nieuwjaarsrede is niet alleen een show, het is onze officiële manier om te zeggen: we hebben het jaar overleefd, en nu gaan we erom lachen.”

Locatie:
Torarica Ballroom – 2 januari
Assuria Event Center – 4 januari
Line-up:
Clifton Braam, Dyon Denswil, Lucinda Sedoc, Duncan Mac Donald en Steven Brunswijk.
Zorg dat je erbij bent!

BakkaNa Party

