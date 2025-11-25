HomeOnderwerpenMaatschappijManneken Pis in Surinaamse klederdracht voor 50 jaar onafhankelijkheid Suriname
MaatschappijUitgelichtWereldnieuws

Manneken Pis in Surinaamse klederdracht voor 50 jaar onafhankelijkheid Suriname

-

0

Srefidensi Party

In Brussel is het wereldberoemde standbeeld Manneken Pis tijdelijk aangekleed in Surinaamse klederdracht ter gelegenheid van 50 jaar staatkundige onafhankelijkheid van Suriname.

Het initiatief komt van de Surinaamse ambassadeur in België, Gilbert van Lierop, die hiermee Suriname zichtbaar wil maken in het hart van Europa. Projectleider van het traject is presentator en programmamaker Quintis Ristie.

Manneken Pis is een nationaal symbool van België en een grote toeristische trekpleister. Het beeldje beschikt over een uitgebreide kostuumcollectie uit alle delen van de wereld, maar Suriname ontbrak daar tot nu toe in.

Met deze aankleding krijgt Suriname voor het eerst een prominente plek in deze internationale garderobe.

Na een ontwerpwedstrijd onder Surinaamse modeontwerpers koos een professionele jury unaniem voor het kostuum ‘Mi Sranan’ van ontwerpster Sandhya Manniesing.

In het ontwerp zijn kleuren en motieven verwerkt die verwijzen naar Surinames natuurlijke rijkdommen en de verschillende bevolkingsgroepen, zoals Creolen, Marrons, Inheemsen en Hindoestanen. De Surinaamse vlag met de gouden ster staat centraal als symbool van hoop, toekomst en verbondenheid.

De officiële onthulling van het kostuum vond vandaag plaats tijdens Suriname Dag in Brussel, in aanwezigheid van diplomaten en genodigden. Het initiatief wordt gepresenteerd als een cultureel visitekaartje én als eerbetoon aan 50 jaar Surinaamse onafhankelijkheid.

shop now
BakkaNa Party

Vorig artikel
Samson vindt het jammer dat Currie het ministersambt heeft geaccepteerd terwijl hij wist dat hij ziek is
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen