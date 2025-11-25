Manneken Pis in Surinaamse klederdracht voor 50 jaar onafhankelijkheid Suriname

In Brussel is het wereldberoemde standbeeld Manneken Pis tijdelijk aangekleed in Surinaamse klederdracht ter gelegenheid van 50 jaar staatkundige onafhankelijkheid van Suriname.

Het initiatief komt van de Surinaamse ambassadeur in België, Gilbert van Lierop, die hiermee Suriname zichtbaar wil maken in het hart van Europa. Projectleider van het traject is presentator en programmamaker Quintis Ristie.

Manneken Pis is een nationaal symbool van België en een grote toeristische trekpleister. Het beeldje beschikt over een uitgebreide kostuumcollectie uit alle delen van de wereld, maar Suriname ontbrak daar tot nu toe in.

Met deze aankleding krijgt Suriname voor het eerst een prominente plek in deze internationale garderobe.

Na een ontwerpwedstrijd onder Surinaamse modeontwerpers koos een professionele jury unaniem voor het kostuum ‘Mi Sranan’ van ontwerpster Sandhya Manniesing.

In het ontwerp zijn kleuren en motieven verwerkt die verwijzen naar Surinames natuurlijke rijkdommen en de verschillende bevolkingsgroepen, zoals Creolen, Marrons, Inheemsen en Hindoestanen. De Surinaamse vlag met de gouden ster staat centraal als symbool van hoop, toekomst en verbondenheid.

De officiële onthulling van het kostuum vond vandaag plaats tijdens Suriname Dag in Brussel, in aanwezigheid van diplomaten en genodigden. Het initiatief wordt gepresenteerd als een cultureel visitekaartje én als eerbetoon aan 50 jaar Surinaamse onafhankelijkheid.