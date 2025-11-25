HomeOnderwerpenJustitie en politieMan zwaargewond na val uit Kankantrieboom
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Man zwaargewond na val uit Kankantrieboom

-

0
ambulance op de weg

Srefidensi Party

De politie van bureau Paranam kreeg dinsdagmorgen 25 november een melding dat een man uit een Kankantrieboom was gevallen achter een school in het verzorgingsgebied.

De wetsdienaren gingen ter plaatse en troffen bij aankomst de 50-jarige J.C. zwaargewond op de grond aan, meldt de politie van Regio Midden Suriname.

Uit het voorlopige onderzoek blijkt dat de man in de boom was geklommen om mosplantjes te plukken die op de takken groeien. Op een hoogte van ongeveer twintig meter gleed hij uit, kwam eerst tegen een andere tak terecht en viel vervolgens op de grond.

J.C. liep daarbij ernstige verwondingen op over vrijwel zijn hele lichaam. Hij werd per ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

shop now
BakkaNa Party

Vorig artikel
Van Samson voorstander van Wet Financiële Positie Strategische Groepen
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen