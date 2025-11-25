Man zwaargewond na val uit Kankantrieboom

De politie van bureau Paranam kreeg dinsdagmorgen 25 november een melding dat een man uit een Kankantrieboom was gevallen achter een school in het verzorgingsgebied.

De wetsdienaren gingen ter plaatse en troffen bij aankomst de 50-jarige J.C. zwaargewond op de grond aan, meldt de politie van Regio Midden Suriname.

Uit het voorlopige onderzoek blijkt dat de man in de boom was geklommen om mosplantjes te plukken die op de takken groeien. Op een hoogte van ongeveer twintig meter gleed hij uit, kwam eerst tegen een andere tak terecht en viel vervolgens op de grond.

J.C. liep daarbij ernstige verwondingen op over vrijwel zijn hele lichaam. Hij werd per ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.