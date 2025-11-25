HomeOnderwerpenJustitie en politieKorps Politie Suriname toont nieuw uniform tijdens 50 jaar onafhankelijkheid
Justitie en politieNieuws uit SurinameSrefidensiUitgelicht

Korps Politie Suriname toont nieuw uniform tijdens 50 jaar onafhankelijkheid

-

0
Korps Politie Suriname toont nieuw uniform tijdens 50 jaar onafhankelijkheid
Foto (c) Onielk Photography.

Srefidensi Party

Tijdens de parade en het defilé ter gelegenheid van de viering van 50 jaar staatkundige onafhankelijkheid van Suriname, heeft het Korps Politie Suriname dinsdag zijn nieuwe uniform aan het publiek gepresenteerd.

De jaarlijkse defilé en parade vonden plaats op en rondom het Onafhankelijkheidsplein.

Het nieuwe uniform van de Surinaamse politie vertoont veel overeenkomsten met dat van de Nederlandse politie, maar is aangepast aan de lokale context en eisen van het korps.

Volgens de minister versterkt het nieuwe uniform de reeds bestaande professionaliteit en herkenbaarheid van de politie richting de samenleving.

shop now
BakkaNa Party

Vorig artikel
Man zwaargewond na val uit Kankantrieboom
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen