Korps Politie Suriname toont nieuw uniform tijdens 50 jaar onafhankelijkheid

Tijdens de parade en het defilé ter gelegenheid van de viering van 50 jaar staatkundige onafhankelijkheid van Suriname, heeft het Korps Politie Suriname dinsdag zijn nieuwe uniform aan het publiek gepresenteerd.

De jaarlijkse defilé en parade vonden plaats op en rondom het Onafhankelijkheidsplein.

Het nieuwe uniform van de Surinaamse politie vertoont veel overeenkomsten met dat van de Nederlandse politie, maar is aangepast aan de lokale context en eisen van het korps.

Volgens de minister versterkt het nieuwe uniform de reeds bestaande professionaliteit en herkenbaarheid van de politie richting de samenleving.