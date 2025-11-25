Jogi: “Als één of twee VHP’ers corrupt zijn, betekent het niet dat heel de VHP corrupt is”

“Als één of twee VHP’ers corrupt zijn, betekent het niet dat heel de VHP corrupt is en dat er corruptie in de VHP is”, zegt VHP-parlementariër Mahinder Jogi naar aanleiding van de corruptieschandalen waar functionarissen uit de vorige regeerperiode momenteel in verwikkeld zijn.

In een interview op Stanvaste Radio voerde Jogi aan dat de schandalen zich niet alleen op het ministerie van Landbouw, Visserij en Veeteelt in Suriname (LVV) hebben afgespeeld, maar ook op ministeries als Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SOZAVO). En alhoewel op LVV een minister zat die door de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) was voorgedragen, hebben bij SOZAVO ministers uit zowel de Pertjajah Luhur (PL) als de Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij (ABOP) de leiding gehad. Het gaat om Uraiqit Ramsaran en Ines Pané. Dit toont volgens hem duidelijk aan dat de corruptie in de regering Santokhi-Brunswijk was en niet specifiek in een politieke partij.

“Het gaat dus niet om ministers van een partij, maar om corruptie in de regering en op een ministerie. Het zijn mensen die posities invullen en mensen kunnen uit organisaties komen, waaronder politieke partijen, de vakbeweging of het bedrijfsleven”, aldus Jogi.

De VHP’er gaat verder en stelt dat er in 1975 heel veel vraagstukken zijn geweest met betrekking tot het gebruik van de financiële middelen van de ontwikkelingshulp uit Nederland.

“Wanneer die coup in 1980 plaatsvond, werden mensen opgesloten. Soemita moest koeien gaan melken in Santo Boma. En zo zijn er ook meerdere mensen opgesloten als gevolg van de grootschalige corruptie die zich manifesteerde. In de vorige regering had de VHP 20 zetels en de voorzitter van de VHP, Chan Santokhi, was president. Maar de corruptie is niet in de VHP. De corruptie was in die regering.

Bij het ministerie van LVV werd er iemand daar gezet als minister en men ging ervan uit dat die man een VHP’er is. Maar het is niet de VHP die corruptie heeft gepleegd. Het zijn mensen die dat hebben gedaan, omdat ze in een bepaalde positie waren. En bij een aantal van de mensen zien we dat ze niet eens VHP’ers waren, maar ze zijn op die posities gelaten”, aldus Jogi.