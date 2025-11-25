HomeOnderwerpenJustitie en politieHistoricus: 'Nederland was niet betrokken bij couppogingen in Suriname'
Historicus: ‘Nederland was niet betrokken bij couppogingen in Suriname’

Srefidensi Party

De Nederlandse kolonel Hans Valk heeft op geen enkele manier namens de Nederlandse overheid geholpen om een coup in Suriname te plegen. Ook is het onjuist dat Nederland betrokken was bij couppogingen tegen het Bouterse-bewind.

Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse historicus Bob de Graaff. Hij kreeg als eerste historicus toegang tot de archieven van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) over Suriname.

Een deel van de documenten die hij inzag, zou eigenlijk tot 2060 gesloten blijven.

“Over kolonel Valk bestaan al lang geruchten dat hij, met instemming van de Nederlandse regering, de coup van Desi Bouterse zou hebben gesteund. Die verhalen werden versterkt doordat de Nederlandse overheid relevante rapportages hierover pas in 2060 wil vrijgeven. Dat voedde de gedachte dat Nederland iets te verbergen had.

Ik heb echter al die documenten gezien en ze wekken die indruk helemaal niet”, aldus De Graaff tegen het Nederlands Dagblad.

“Den Haag wilde nooit écht een coup plegen in Suriname, de Nederlandse regering was juist terughoudend”, aldus de historicus. “Bij de Nederlandse overheid leefde juist een enorme angst om als postkoloniale machthebber gezien te worden”, concludeert hij.

Dat beeld van voortdurende postkoloniale bemoeienis werd door Bouterse zelf gretig aangegrepen. Maar dat beeld klopt niet, stelt De Graaff.

In zijn boek Coups, tegencoups en constitutie (2025) reconstrueert hij de eerste 25 jaar van Surinaamse onafhankelijkheid en de Nederlandse opstelling daarin. Hiermee biedt hij een tegenwicht tegen allerlei complottheorieën over een heimelijk opererende neokoloniale Nederlandse overheid.

BakkaNa Party

