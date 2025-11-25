Gewapende vandaal na achtervolging neergeschoten en aangehouden

De gewelddadige verdachte Melvin B. (47) is dinsdagmorgen door de politie in Suriname beschoten nadat hij vernielingen had aangericht bij een pompstation en kapsalon aan de Nieuw Weergevondenweg.

De verdachte beschadigde onder andere de benzinepompen van servicestation, vernielde een ruit van een nabijgelegen kapsalon en gooide met flessen naar de politie. Ook vernielde hij de politieauto.

Ondanks waarschuwingsschoten bleef de verdachte agressief, waardoor de politie genoodzaakt was gericht te schieten.

De ingeschakelde politie van Latour kwam ter plaatse en stelde de aangerichte schade vast. De verdachte werd niet ter plaatse aangetroffen. Na het verkrijgen van zijn signalement werd onmiddellijk een gerichte zoekactie opgestart.

Aan de Nieuw Weergevondenweg, ter hoogte van de Abaisasteeg, werd de verdachte door de sterke arm gesignaleerd. Bij het benaderen zwaaide Melvin agressief met een kapmes naar het dienstvoertuig, waarbij het linkerachterportier beschadigd raakte.

Daarna vluchtte hij richting de Radhaweg. Tijdens een nieuwe poging hem daar aan te houden, bewapende hij zich met ijzer en kapotte fles. Ondanks herhaalde bevelen om zijn agressief gedrag te staken, bleef hij dreigend op de agenten aflopen.

Er werd opnieuw een waarschuwingsschot gelost, maar de verdachte bleef met grote passen op de politie afkomen. Hierdoor was de politie genoodzaakt gericht te schieten. Melvin liet daarop zijn wapens vallen en probeerde opnieuw te vluchten.

Aan de Kweeklustweg kon hij uiteindelijk worden aangehouden. Hij liep daarbij een schotwond op in zijn linker bovenarm.

Volgens de politie heeft Melvin geen vaste woon- of verblijfplaats. Hij wordt verdacht van het vernielen van de benzinepompen van servicestation Kewalbhansing, het inslaan van de etalageruit van een kapsalon, het beschadigen van een dienstvoertuig en wederspannigheid.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie wordt over zijn lot beslist.