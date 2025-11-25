HomeNieuws uit SurinameDuizenden wonen vuurwerkshow bij in verband met 50 jaar onafhankelijkheid van Suriname
Duizenden wonen vuurwerkshow bij in verband met 50 jaar onafhankelijkheid van Suriname

De spetterende vuurwerkshow vannacht op de Surinamerivier, nabij het Onafhankelijkheidsplein, ter gelegenheid van 50 jaar onafhankelijkheid van Suriname, heeft duizenden bezoekers getrokken.

Het geheel, dat precies bij de overgang van 24 op 25 november om 00.00 uur had moeten aanvangen, startte pas iets na 00.30 uur. Waterkant.Net verneemt dat de vertraging werd veroorzaakt doordat de ponton van waaraf werd afgeschoten niet tijdig kon ankeren. 

De show werd mogelijk gemaakt dankzij sponsoring van de vuurwerkimporteurs Carline/Epic Fireworks, Choi’s Fireworks, Lieuw Kon Fa en Soeng Ngie & Co, in samenwerking met de Suriname Chinese United Association.

In alle districten van het land zijn er vandaag activiteiten ter viering van deze bijzondere dag. De jaarlijkse defilé en parade zullen plaatsvinden op en rondom het Onafhankelijkheidsplein.

In de ochtend, omstreeks 08.00 uur, vindt een buitengewone openbare vergadering van De Nationale Assemblée plaats. De traditionele parade en het defilé starten omstreeks 10.00 uur, gevolgd door een parachuteshow bij het Onafhankelijkheidsplein om 12.00 uur. Daarna is er een receptie en als afsluiter een groots Srefidensi-concert op het plein.

Speciaal voor de 50ste onafhankelijkheidsdag zijn verschillende regeringsleiders en vertegenwoordigers afgereisd naar Suriname, onder wie de minister-president van Curaçao, Gilmar Pisas, de minister-president van Sint Maarten, Luc Mercelina, de minister-president van Nederland, Dick Schoof, de premier van Barbados, Mia Mottley, de koning van het Ashanti-rijk in Ghana, Otumfuo Osei Tutu II, en de premier van Guyana, Mark Phillips.

