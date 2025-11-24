‘We Love Suriname’ kunstwerk onthuld in centrum Paramaribo

In aanwezigheid van president Jennifer Simons, haar echtgenoot Glenn Geerlings, verschillende districtscommissarissen en andere hoogwaardigheidsbekleders is zondag het nieuwe ‘We Love Suriname’ kunstwerk onthuld.

Het kunstwerk staat op het trottoir langs de Kleine Combéweg in het centrum van Paramaribo.

Het initiatief komt van Anwar Moenne, die samen met een donateur de realisatie mogelijk maakte. Het kleurrijke kunstwerk bevat de namen van alle districten van Suriname en is bedoeld als een symbool van nationale trots.

Bij de onthulling legde Moenne uit dat bewust is gekozen voor “We” in plaats van “I” om de eenheid en verbondenheid binnen de Surinaamse samenleving te benadrukken.

Het kunstwerk, dat onthuld is ter gelegenheid van 50 jaar Srefidensi, moet volgens Moenne uitgroeien tot een herkenbare plek waar burgers en bezoekers hun liefde voor Suriname kunnen uiten.