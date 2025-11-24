Voortvluchtig lid AK-bende ‘Kleine’ aangehouden door RBTM

Een 25-jarig voortvluchtig lid van de beruchte AK-bende in Suriname, Rashied G., alias ‘Kleine’, is afgelopen zaterdag in Brokopondo aangehouden door leden van het Regio Bijstand Team Midden (RBTM).

De verdachte stond intern gesignaleerd op bevel van het Surinaamse Openbaar Ministerie en wist zich geruime tijd aan zijn arrestatie te onttrekken. Na uitgewerkte informatie van verschillende inlichtingendiensten werd hij in het weekend opgespoord en aangehouden.

K. wordt verdacht van meerdere zware overvallen.

In augustus vorig jaar werden al acht leden van dezelfde bende aangehouden, van wie één dodelijk werd geraakt tijdens een confrontatie met de politie. Het ging daarbij om de verdachten R.K. (38), M.B. (50), R.P. (39), G.J. (23), R.S. (28), M.R. (38) en A.S. (28). Zij werden na intensief speurwerk opgespoord en aangehouden.

Tijdens de aanhouding in augustus werd de 32-jarige verdachte S.C. dodelijk geraakt, nadat de politie genoodzaakt was gericht vuurwapengeweld te gebruiken om hem te stoppen. Bij diverse arrestaties zijn meerdere vuurwapens in beslag genomen.

Volgens de politie maakte de AK-bende gebruik van zware wapens bij hun overvallen. Zij worden onder meer in verband gebracht met een dodelijke schietpartij nabij de Avobakaweg, waarbij een man van Chinese afkomst om het leven kwam.

Daarnaast koppelt de politie de bende aan een gewapende roofoverval op een café in de omgeving van de International Mall Suriname (IMS).

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is ‘Kleine’ in verzekering gesteld en overgedragen aan Kapitale Delicten.