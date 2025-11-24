VIDEO: Busje brandt uit op parkeerterrein KFC Lalla Rookhweg

Op het parkeerterrein van de KFC vestiging aan de Lalla Rookhweg in Suriname, is een wit Toyota Alphard-busje maandagmorgen volledig in vlammen opgegaan. Bij aankomst van de Surinaamse brandweer was het voertuig al volledig uitgebrand.

De 33-jarige eigenaar van het busje, B.B., werd door omstanders geïnformeerd over de brand. De brandweer was snel ter plaatse en wist het vuur te blussen, maar het voertuig was niet meer te redden.

Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. De oorzaak van de brand is vooralsnog niet bekend. Het uitgebrande busje is door een sleepdienst weggesleept.

De politie van Uitvlugt heeft de zaak in onderzoek. Een weggebruiker maakte deze video van de brand.