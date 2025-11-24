Van Dijk-Silos: “Wat heeft voorrang? De ziekte van één individuele minister of het nationaal belang?”

De regering moet volgens de jurist Jennifer van Dijk-Silos een rationeel besluit durven te nemen ten aanzien van de gezondheidstoestand van minister Dirk Currie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MINOWC). Gezien de staat van het onderwijs nu in Suriname mag een minister van Onderwijs volgens haar in deze fase nooit ziek worden.

“Ik heb in de pers gelezen dat de minister van Onderwijs ziek moet zijn. En dat hij vaker in het buitenland moet zijn. Dan moet de regering ook een rationeel besluit durven te nemen. Want tijdens de installatie van de ministers was hij er ook niet, want hij was ziek. Pas drie of vier weken later was hij er om daarna weer weg te zijn en om nu weer weg te zijn.

Kijk, we moeten geen grappen maken met mensen hun ziektes. Ik wens hem echt veel beterschap, maar tegelijkertijd zeg ik dat onderwijs een sector is die al een verschrikkelijk grote achterstand heeft. Wat heeft voorrang? De ziekte van één individuele minister of het nationaal belang? Dat rationeel besluit moet de regering durven nemen”, zei de oud-minister van Justitie en Politie in een interview op Culturu TV.

Volgens Van Dijk-Silos is de onderwijssector vier of vijf jaar terug helemaal kapot gegooid, omdat men niet wist hoe goed om te gaan met Covid-19. “En in plaats van te kijken naar good practices van andere landen, fantaseert men hier iets en het is een troep geworden. En toen kwam een andere minister en die maakte die ellende erger. Dus elke minister van Onderwijs in deze fase van Suriname mag gewoon nooit ziek worden. Alle hervormingen, ombuigingen en dan ook de human resources en human capacity problemen nog op te lossen.

Dus daarom moet men er heel rationeel mee omgaan. Als iemand ziek is, dan is dat een eervol ontslag. Je beschermt ook de betrokkene, want het is hard werken als minister. Alleen als die ministers alleen maar wijn drinken en vrouwen zoeken op die ministeries, werken ze niet hard. Maar als je aan je beleid werkt en keihard veranderingen wilt brengen, dan ben je dag en nacht bezig”, aldus Van Dijk-Silos.