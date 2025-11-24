Rovers overvallen automobilist en lossen schot tijdens vlucht

Twee mannen hebben afgelopen week aan de Nieuwzorgweg in Suriname een 35-jarige automobilist overvallen. Ze maakten een halsketting buit en losten tijdens hun vlucht zelfs een schot.

Het slachtoffer, A.D., bevond zich rond middernacht in zijn geparkeerde voertuig, met de voorkant gericht naar een nabijgelegen carwash. Op een gegeven moment stopte een rode Toyota Runx achter zijn auto.

Uit het voertuig stapten twee volledig in het zwart geklede en gemaskerde rovers. Eén van hen trok direct een vuistvuurwapen en richtte het op het slachtoffer, terwijl hij riep: “giem a wroko”.

Vervolgens rukte hij met geweld de halsketting van het slachtoffer weg, terwijl de tweede dader op de uitkijk stond. Na de overval stapten de overvallers terug in hun voertuig en reden richting de Hiraweg. Tijdens het wegrijden loste de gewapende rover een schot.

De Surinaamse politie werd na de daad ingeschakeld en ging ter plaatse voor onderzoek. Op de plaats delict trof de sterke arm een huls aan, die in beslag is genomen. Het slachtoffer bleef ongedeerd.

De buit betreft een gouden halsketting met een hanger van ongeveer 30 gram. De politie van Latour heeft de aangifte opgenomen en is bezig met de opsporing van de verdachten.