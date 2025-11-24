Plein: “Gestolen gelden moeten teruggehaald worden”

Ook NPS-parlementariër Ivanildo Plein vindt dat gestolen geld van de overheid teruggehaald moet worden. “Het is niet de regering die mensen opsluit, want er is een proces dat op gang moet komen. Maar ik vind dat de gestolen gelden teruggehaald moeten worden… zonder aanzien des persoons. En mensen moeten instaan voor de consequenties”, zei de NPS’er op TBN.

Volgens Plein is het mooi om verdachten op te sluiten, want soms vragen de daders zelf om opgesloten te worden. Hiermee is de zaak dan afgedaan voor hen en hoeven zij dan niets terug te betalen.

“Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat dat geld teruggehaald moet worden. Als je goederen ermee hebt gekocht, moet je die goederen dan in beslag nemen. De regering heeft een taak in het geheel om deze zaken aan te dragen.

Het is ook niet de taak van een minister om op jacht te gaan en te kijken wat verkeerd gegaan is. De tijd die je besteedt om te kijken wat verkeerd gegaan is, kan je liever besteden om beleid te maken voor die samenleving. Natuurlijk moet je een onafhankelijke unit instellen die dat soort onderzoekingen gaat doen”, aldus de NPS’er.

Begin oktober zei ook VHP-fractieleider Asiskumar Gajadien dat het tijd wordt dat mensen, waaronder overheidsfunctionarissen, aansprakelijk worden gesteld en verplicht worden om gestolen middelen van de Staat terug te betalen. Gajadien merkte op dat het aansprakelijk stellen van huidige en/of gewezen functionarissen in andere landen, waaronder bijvoorbeeld de Verenigde Staten, van dien aard is dat mensen zelfs bang zijn om zich schuldig te maken aan belastingfraude.

Ook president Jennifer Simons zei afgelopen week in DNA dat het voor haar belangrijker is dat gestolen geld van de staat terug wordt gebracht dan de focus alleen te richten op het aanhouden en vervolgen van daders.