Nabestaanden bidden op plaats van dodelijke aanrijding voor vrachtwagenchauffeur

Nabestaanden van de 33-jarige truckchauffeur Faisel Sanirsad, die vrijdagmiddag om het leven kwam bij een zware aanrijding tussen twee vrachtwagens op de Haul Road Saramacca in Suriname, hebben zaterdag op de plaats van het ongeval gebeden voor hun dierbare.

Beide vrachtwagens reden vanuit Paramaribo in de richting van Rosebel Gold Mines, over de weg van het goudverwerkingsbedrijf ZiJin. Bestuurder A.L. reed voorop, gevolgd door Sanirsad.

Volgens de politie had Sanirsad ter hoogte van kilometer 15 vermoedelijk door de dikke laag steenslagstof geen goed zicht op de weg. Hierdoor kon hij niet op tijd afremmen en botste hij achterop zijn voorrijder.

Door de klap raakte Sanirsad bekneld achter het stuur. Hij overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Een arts stelde officieel de dood vast.

De andere chauffeur werd bij aankomst van de politie niet meer op de ongevalslocatie aangetroffen; hij was intussen voor behandeling overgebracht naar het Medisch Centrum.

De betrokken vrachtwagens zijn eigendom van de contractorbedrijven Mallys Contractor en Euro Tech Contractor.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie werd het lichaam van Sanirsad overgebracht naar het mortuarium van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Hij is zondag naar zijn laatste rustplaats gebracht.