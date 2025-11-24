HomeOnderwerpenJustitie en politieNabestaanden bidden op plaats van dodelijke aanrijding voor vrachtwagenchauffeur
Justitie en politieKunst en cultuurNieuws uit SurinameUitgelicht

Nabestaanden bidden op plaats van dodelijke aanrijding voor vrachtwagenchauffeur

-

0

Srefidensi Party

Nabestaanden van de 33-jarige truckchauffeur Faisel Sanirsad, die vrijdagmiddag om het leven kwam bij een zware aanrijding tussen twee vrachtwagens op de Haul Road Saramacca in Suriname, hebben zaterdag op de plaats van het ongeval gebeden voor hun dierbare.

Beide vrachtwagens reden vanuit Paramaribo in de richting van Rosebel Gold Mines, over de weg van het goudverwerkingsbedrijf ZiJin. Bestuurder A.L. reed voorop, gevolgd door Sanirsad.

Volgens de politie had Sanirsad ter hoogte van kilometer 15 vermoedelijk door de dikke laag steenslagstof geen goed zicht op de weg. Hierdoor kon hij niet op tijd afremmen en botste hij achterop zijn voorrijder.

Door de klap raakte Sanirsad bekneld achter het stuur. Hij overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Een arts stelde officieel de dood vast.

De andere chauffeur werd bij aankomst van de politie niet meer op de ongevalslocatie aangetroffen; hij was intussen voor behandeling overgebracht naar het Medisch Centrum.

De betrokken vrachtwagens zijn eigendom van de contractorbedrijven Mallys Contractor en Euro Tech Contractor.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie werd het lichaam van Sanirsad overgebracht naar het mortuarium van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Hij is zondag naar zijn laatste rustplaats gebracht.

shop now
BakkaNa Party

Vorig artikel
Inbraakverdachte geraakt door politiekogel na betrapping
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen