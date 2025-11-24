Man aangehouden na aangifte van aanranden minderjarige stiefdochter

De politie in Suriname heeft een 36-jarige stiefvader aangehouden en in verzekering gesteld na aangifte van feitelijke aanranding en ontucht met een minderjarig meisje.

Volgens het 14-jarig meisje wordt ze herhaaldelijk ongewenst aangeraakt en benaderd door haar stiefvader. Ze kon het niet langer volhouden en vertelde aan haar moeder dat de strafbare feiten in 2024 zouden zijn begonnen.

Ze was echter bang om dit eerder te vertellen, omdat de stiefvader haar moeder eerder zou hebben mishandeld en ze vreesde dat dit zich zou herhalen.

De moeder verklaarde dat ze geen vermoedens had van hetgeen zich voltrok, omdat de verdachte zich in het dagelijks leven betrokken en zorgzaam opstelde. Toen ze het van haar dochter hoorde, besloot ze meteen de politie in te schakelen.

De politie heeft inmiddels de moeder, het meisje en haar jongere broer gehoord. Uit hun verklaringen blijkt dat de verdachte in de nachtelijke uren de slaapkamer van het meisje binnen ging, nadat de moeder in slaap was gevallen. Hij betaste haar en pleegde ontuchtige handelingen met haar. De jongere broer was zelfs getuige en merkte op dat de deur op slot werd gedaan.

De stiefvader wordt verdacht van feitelijke aanranding, ontucht en schennis van de eerbaarheid. Hij is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.