Leerlingen vormen Srefidensi-boodschap op straat in hartje Nickerie

In het kader van 50 jaar Srefidensi hebben de leerlingen van de Sint Claraschool op een creatieve en opvallende manier hun liefde voor Suriname geuit.

Op de R.P. Bharosstraat, pal voor het districtscommissariaat Nickerie, vormden zij gezamenlijk een grote ster, het getal 50 en de boodschap “I ♡ SU”.

Daarnaast trok de school door de straten van Nieuw Nickerie met een feestelijke prodo waka, waarbij leerlingen en leerkrachten in vrolijke optocht meeliepen.

Districtscommissaris Nisha Kurban, die de activiteit persoonlijk bijwoonde, sprak haar waardering uit voor de inzet en creativiteit van de leerlingen. Ook bedankte zij de leerkrachten en ouders voor hun bijdrage aan het geslaagde initiatief.

Als blijk van waardering ontving de burgermoeder een presentje van de school.