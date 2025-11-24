Guyana is ’s werelds grootste olieproducent per hoofd van de bevolking

Guyana heeft officieel de titel veroverd als ’s werelds grootste olieproducent per hoofd van de bevolking, meldt OilNOW. Deze mijlpaal, die al sinds 2021 werd voorspeld, werd bevestigd toen de nationale oliewinning op 12 november steeg naar 900.000 vaten per dag.

Met een bevolking van ongeveer 750.000 inwoners produceert Guyana nu meer olie per persoon dan welk ander olieproducerend land ook.

De voorspelling dat Guyana deze status zou bereiken, werd in 2021 gedaan door Arthur Deakin, voormalig co-directeur Energie bij Americas Market Intelligence. Volgens hem zou het Yellowtail-project Guyana in staat stellen wereldleider te worden in per capita productie.

Guyana heeft in korte tijd een opvallende groei doorgemaakt: vijf jaar geleden produceerde het land nog slechts 120.000 vaten olie per dag. Inmiddels is er meer dan 60 miljard dollar geïnvesteerd in zeven goedgekeurde projecten in het Stabroek-blok.

De productie in de projecten Uaru en Whiptail zal naar verwachting in 2026 en 2027 starten, waarbij elk project een capaciteit heeft van 250.000 vaten per dag.

Het Hammerhead-project volgt in 2029 met een beoogde productie van 150.000 vaten per dag, terwijl het voorgestelde Longtail-project momenteel nog wordt onderzocht.

De totale productie in het buurland van Suriname kan tegen 2030 oplopen tot 1,7 miljoen vaten per dag, wat Guyana’s positie als ’s werelds dominante olieproducent per hoofd van de bevolking verder zou versterken.