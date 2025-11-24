Dief vastgelegd op camerabeelden ontkent diefstal: “Ik heb het gevonden op straat en meegenomen”

De 58-jarige Ricky K., alias ‘Boos’, is afgelopen donderdag door de politie in verzekering gesteld wegens gekwalificeerde diefstal. Hij wordt verdacht van een diefstal gepleegd in de nacht van woensdag 19 november, tussen 00.00 en 02.00u aan de Lachman Doebeweg in Suriname.

Uit een opslagruimte onder de hoogbouwwoning van de 40-jarige R.R. werden een Stihl-grasmaaier, twee autovelgen met banden en een tafel weggenomen. “Ik heb het gevonden op straat en meegenomen,” verklaarde de verdachte later.

Een buurman waarschuwde de 40-jarige aangeefster dat ‘Boos’ dezelfde nacht met haar goederen was gezien. Hij probeerde haar rond middernacht te bellen tijdens een achtervolging, maar kreeg geen gehoor.

Een tweede buurvrouw bevestigde later dat haar beveiligingscamera’s de verdachte duidelijk hadden vastgelegd. Rond 02.00u werd zij wakker van blaffende honden en bekeek samen met haar man de beelden. Daarop was te zien hoe de verdachte over de schutting klom en de goederen meenam. Later keerde hij terug om ook de velgen op te halen.

Daarnaast wordt hij ervan verdacht op 5 september uit een supermarkt aan de Martin Luther Kingweg vier zwarte speakerboxen met een economische waarde van 30.000 SRD en een gascilinder van 28 lbs te hebben weggenomen.

De winkelier Q.C. (43) verklaarde dat hij op camerabeelden zag hoe de verdachte naar de magazijnruimte liep. Vervolgens zag hij hoe de verdachte enkele speakerboxen en een lege gascilinder uit de magazijnruimte meenam en wegliep. Na de ontdekking schakelde de winkelier direct de politie in.

Boos is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.