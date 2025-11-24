68-jarige bewoner bij thuiskomst overvallen en beroofd van kluis, sieraden en voertuig

Een 68-jarige bewoner op een adres aan de Welgedacht B-weg in Suriname is maandagmorgen bij thuiskomst overvallen, mishandeld en beroofd door drie mannen.

De rovers drongen het huis binnen en namen een kluis van mee, waarvan de inhoud nog niet bekend is. Daarnaast beroofden ze het slachtoffer van de sieraden die hij droeg; een halsketting, een bracelet en twee vingerringen.

Verder maakten ze de DVR-box van het camerasysteem, een jachtgeweer en het voertuig van het slachtoffer, een VW Amarok, buit. Opmerkelijk genoeg lieten de daders een wapen achter in de woning.

De politie van De Nieuwe Grond werd ingeschakeld en stelde ter plaatse een onderzoek in. De daders zijn nog voortvluchtig. Het slachtoffer heeft een bult aan het hoofd opgelopen nadat hij een slag tegen zijn hoofd moest incasseren.

Aan de opsporing en aanhouding van de verdachten wordt gewerkt.