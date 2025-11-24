HomeOnderwerpenJustitie en politie68-jarige bewoner bij thuiskomst overvallen en beroofd van kluis, sieraden en voertuig
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

68-jarige bewoner bij thuiskomst overvallen en beroofd van kluis, sieraden en voertuig

-

0
Politie gearriveerd op locatie

Srefidensi Party

Een 68-jarige bewoner op een adres aan de Welgedacht B-weg in Suriname is maandagmorgen bij thuiskomst overvallen, mishandeld en beroofd door drie mannen.

De rovers drongen het huis binnen en namen een kluis van mee, waarvan de inhoud nog niet bekend is. Daarnaast beroofden ze het slachtoffer van de sieraden die hij droeg; een halsketting, een bracelet en twee vingerringen.

Verder maakten ze de DVR-box van het camerasysteem, een jachtgeweer en het voertuig van het slachtoffer, een VW Amarok, buit. Opmerkelijk genoeg lieten de daders een wapen achter in de woning.

De politie van De Nieuwe Grond werd ingeschakeld en stelde ter plaatse een onderzoek in. De daders zijn nog voortvluchtig. Het slachtoffer heeft een bult aan het hoofd opgelopen nadat hij een slag tegen zijn hoofd moest incasseren.

Aan de opsporing en aanhouding van de verdachten wordt gewerkt.

shop now
BakkaNa Party

Vorig artikel
Van Dijk-Silos: “Wat heeft voorrang? De ziekte van één individuele minister of het nationaal belang?”
Volgend artikel
Leerlingen vormen Srefidensi-boodschap op straat in hartje Nickerie
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen