Voetganger dood na aanrijding met bromfiets Commissaris Weythingweg

-

0

Een voetganger is zaterdagavond om het leven gekomen na een aanrijding met een bromfiets aan de Commissaris Weythingweg in Suriname.

Politiewoordvoerder Michel Elskamp zegt aan Waterkant.Net dat het ongeval ter hoogte van Zenobia heeft plaatsgevonden. De oorzaak is nog onbekend.

De brandweer is op het moment van schrijven ingeschakeld om bloed van het wegdek te wassen. Brandweervoorlichter Olton Pinas zegt aan onze redactie dat de manschappen inmiddels onderweg zijn.

Het verkeer op dit deel van de weg is voorlopig afgesloten. Verschillende eenheden van de Surinaamse politie zijn ter plaatse bezig met het onderzoek .

Zo gauw meer bekend is volgt een update.

