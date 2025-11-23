Van Dijk-Silos: “President Simons moet als consequentie dan maar toveren en salarissen van landsdienaren ook verhogen”

Het argument dat de regering geen geld heeft om de salarissen van alle landsdienaren te verhogen, gaat bij de jurist en oud-minister Jennifer van Dijk-Silos niet op. Gezien het feit dat de verhoogde bedragen voor de regering en DNA niet zijn teruggedraaid, vindt de jurist dat president Jennifer Simons dan moet toveren om landsdienaren in Suriname tegemoet te komen.

“Wanneer deze regering en Jenny Simons inderdaad rechtvaardig willen zijn, gaat ze dat geld moeten toveren om die salarissen omhoog te brengen. Want in de campagne is dit volk voorgehouden dat die astronomische verhogingen die Chan heeft doorgevoerd twee maanden voor de verkiezingen, teruggedraaid zouden worden. En dat is niet gebeurd, dus de consequentie is: dat van de bode tot de directeur op een ministerie dan ook verhoogd moet worden”, zei Van Dijk-Silos in een interview op Culturu TV.

Bepaalde doelgroepen in Suriname verdienen volgens haar barslecht voor het werk dat zij moeten doen. Eén van deze zijn de leerkrachten.

“Leerkrachten verdienen nog niet eens 6.000 tot 7.000 SRD. Mensen gaan denken dat ik me aanstel, maar als ik normaal mijn boodschappen doe voor niet eens de hele maand, zit ik al op 5.000 tot 6.000 SRD. Dus dat is verschrikkelijk. Begin naar dat soort dingen te kijken, want het land, het volk heeft het moeilijk.

Desiré Delano Bouterse had empathie voor het volk en hij had dan allang oog ervoor gehad”, aldus Van Dijk-Silos.