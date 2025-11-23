HomeNieuws uit SurinameSchoten gelost op woningen aan de Alli Amierweg
Nieuws uit Suriname

Schoten gelost op woningen aan de Alli Amierweg

-

0
Schoten gelost op woningen aan de Alli Amierweg

Srefidensi Party

Twee woningen aan de Alli Amierweg in Suriname zijn zaterdagavond onder vuur genomen door een tot nog toe onbekende schutter.

De politie van Leiding 9A ging ter plaatse, nadat de bewoners melding maakten van harde knallen en beschadigingen aan hun woningen.

De 36-jarige bewoner S.R. verklaarde dat hij binnen was toen hij twee luide knallen hoorde. Bij controle ontdekte hij een kogelinslag in een ruit aan de voorgevel. Verder heeft hij geen andere bijzonderheden waargenomen.

In de woning van de 52-jarige buurvrouw T.H., ging één van haar shutters aan diggelen. Ze trof vervolgens een projectiel in haar woning aan. Ook zij kon geen nadere informatie geven over de richting van waaruit er geschoten is.

De Surinaamse politie heeft de aangifte opgenomen. Het motief is vooralsnog onbekend. De sterke arm is bezig met het onderzoek.

shop now
BakkaNa Party

Vorig artikel
Bromfietser veroorzaakt aanrijding en overlijdt in ziekenhuis
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen