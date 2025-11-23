Schoten gelost op woningen aan de Alli Amierweg

Twee woningen aan de Alli Amierweg in Suriname zijn zaterdagavond onder vuur genomen door een tot nog toe onbekende schutter.

De politie van Leiding 9A ging ter plaatse, nadat de bewoners melding maakten van harde knallen en beschadigingen aan hun woningen.

De 36-jarige bewoner S.R. verklaarde dat hij binnen was toen hij twee luide knallen hoorde. Bij controle ontdekte hij een kogelinslag in een ruit aan de voorgevel. Verder heeft hij geen andere bijzonderheden waargenomen.

In de woning van de 52-jarige buurvrouw T.H., ging één van haar shutters aan diggelen. Ze trof vervolgens een projectiel in haar woning aan. Ook zij kon geen nadere informatie geven over de richting van waaruit er geschoten is.

De Surinaamse politie heeft de aangifte opgenomen. Het motief is vooralsnog onbekend. De sterke arm is bezig met het onderzoek.