HomeNieuws uit NederlandRoué Verveer feliciteert Curaçaos elftal en spreekt waardering uit voor Dean Gorré
Nieuws uit NederlandSportUitgelicht

Roué Verveer feliciteert Curaçaos elftal en spreekt waardering uit voor Dean Gorré

-

0

Srefidensi Party

Cabaretier Roué Verveer heeft via zijn Facebookpagina zijn trots uitgesproken over de historische WK-kwalificatie van het nationale elftal van Curaçao. Volgens Verveer is de directe plaatsing een bijzondere prestatie voor zowel de spelers als het gehele eiland.

In zijn bericht richt Verveer ook speciale waardering aan zijn goede vriend, voetbaltrainer Dean Gorré. Hij memoreert hoe Gorré jaren geleden met hem de ambitie deelde om Suriname naar een WK te leiden.

Ondanks zijn inzet lukte dat destijds niet, maar bij Curaçao heeft Gorré volgens Verveer dezelfde gedrevenheid getoond. Binnen de Curaçaose voetbalbond vervulde hij verschillende functies, waaronder die van technisch directeur.

Tijdens de beslissende kwalificatiewedstrijd tegen Jamaica op 18 november mocht Gorré als assistent van bondscoach Dick Advocaat het Curaçaose elftal leiden en de directe kwalificatie werd succesvol behaald.

Verveer benadrukt dat het succes extra bijzonder is omdat Gorré dit moment samen met zijn zoon, Kenji Gorré, die deel uitmaakt van de selectie, mocht meemaken.

Curaçao voor het eerst naar het WK, Haïti breekt vloek van 52 jaar

shop now
BakkaNa Party

Vorig artikel
El Clásico Suriname: Robinhood verplettert Transvaal met 4-1
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen