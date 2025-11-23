Roué Verveer feliciteert Curaçaos elftal en spreekt waardering uit voor Dean Gorré

Cabaretier Roué Verveer heeft via zijn Facebookpagina zijn trots uitgesproken over de historische WK-kwalificatie van het nationale elftal van Curaçao. Volgens Verveer is de directe plaatsing een bijzondere prestatie voor zowel de spelers als het gehele eiland.

In zijn bericht richt Verveer ook speciale waardering aan zijn goede vriend, voetbaltrainer Dean Gorré. Hij memoreert hoe Gorré jaren geleden met hem de ambitie deelde om Suriname naar een WK te leiden.

Ondanks zijn inzet lukte dat destijds niet, maar bij Curaçao heeft Gorré volgens Verveer dezelfde gedrevenheid getoond. Binnen de Curaçaose voetbalbond vervulde hij verschillende functies, waaronder die van technisch directeur.

Tijdens de beslissende kwalificatiewedstrijd tegen Jamaica op 18 november mocht Gorré als assistent van bondscoach Dick Advocaat het Curaçaose elftal leiden en de directe kwalificatie werd succesvol behaald.

Verveer benadrukt dat het succes extra bijzonder is omdat Gorré dit moment samen met zijn zoon, Kenji Gorré, die deel uitmaakt van de selectie, mocht meemaken.