OWRO rondt maaiwerkzaamheden af in Matta

Op donderdag 20 november heeft het Ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening in Suriname (OWRO) maaiwerkzaamheden uitgevoerd in het dorp Matta, in het district Para.

De werkzaamheden waren gericht op het vrijmaken van de bermen en het maaien van dichtbegroeide wegen in en rondom de gemeenschap.

De weg naar Matta werd volledig aangepakt en de werkzaamheden zijn succesvol afgerond. Aansluitend zijn de maaiwerkzaamheden voortgezet op de binnenwegen van het dorp, om de bereikbaarheid en veiligheid voor de dorpelingen te verbeteren.

De operatie vond plaats in nauwe samenwerking met de districtscommissaris van Para en met ondersteuning van de lokale gemeenschap. Ook de Coördinatie Districten was aanwezig en actief betrokken bij de uitvoering.

Het geheel werd verder ondersteund door het hoofd van OWRO Para.

