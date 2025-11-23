HomeNieuws uit SurinameKenny B onderscheiden in Suriname
Nieuws uit SurinameOverheidSrefidensiUitgelicht

Kenny B onderscheiden in Suriname

-

0

Srefidensi Party

De bekende Surinaams-Nederlandse zanger Kenny B (de artiestennaam van Kenneth Bron) is vandaag, samen met tal van andere verdienstelijke Surinamers, door president Jennifer Simons onderscheiden in het kader van 50 jaar staatkundige onafhankelijkheid van Suriname.

Bron is door de Surinaamse regering benoemd tot Commandeur in de Ere-Orde van de Gele Ster.

De nu 64-jarige artiest is in het verleden ook militair en vredesonderhandelaar geweest. In de jaren tachtig diende hij in het Nationale Leger van Suriname, waaronder als politiek commissaris.

Tussen 1989 en 1991 voerde hij vredesbesprekingen tussen de strijdende partijen in de Binnenlandse Oorlog.

Sinds 1991 woont hij in Nederland en is hij zanger in de stijlen reggae en dancehall. Hij zong aanvankelijk in het Aukaans, Engels en Sranantongo.

De artiest treedt op in Nederland en erbuiten, zoals in België, Duitsland, Finland, Hongarije, Griekenland en Suriname.

Kenny B behaalde in februari van dit jaar voor de 15e keer de nummer 1 positie bij Radio 10 Magic FM in Suriname met het nummer Low Key Guy, een samenwerking met artiest Poke. Daarmee werd Kenny B de artiest met de meeste nummer 1 hits bij het radiostation.

shop now
BakkaNa Party

Vorig artikel
Jogi: “Het hindert Bronto Somohardjo dat hij geen minister GBB kon worden”
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen