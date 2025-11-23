Kenny B onderscheiden in Suriname

De bekende Surinaams-Nederlandse zanger Kenny B (de artiestennaam van Kenneth Bron) is vandaag, samen met tal van andere verdienstelijke Surinamers, door president Jennifer Simons onderscheiden in het kader van 50 jaar staatkundige onafhankelijkheid van Suriname.

Bron is door de Surinaamse regering benoemd tot Commandeur in de Ere-Orde van de Gele Ster.

De nu 64-jarige artiest is in het verleden ook militair en vredesonderhandelaar geweest. In de jaren tachtig diende hij in het Nationale Leger van Suriname, waaronder als politiek commissaris.

Tussen 1989 en 1991 voerde hij vredesbesprekingen tussen de strijdende partijen in de Binnenlandse Oorlog.

Sinds 1991 woont hij in Nederland en is hij zanger in de stijlen reggae en dancehall. Hij zong aanvankelijk in het Aukaans, Engels en Sranantongo.

De artiest treedt op in Nederland en erbuiten, zoals in België, Duitsland, Finland, Hongarije, Griekenland en Suriname.

Kenny B behaalde in februari van dit jaar voor de 15e keer de nummer 1 positie bij Radio 10 Magic FM in Suriname met het nummer Low Key Guy, een samenwerking met artiest Poke. Daarmee werd Kenny B de artiest met de meeste nummer 1 hits bij het radiostation.