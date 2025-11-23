Jogi: “Het hindert Bronto Somohardjo dat hij geen minister GBB kon worden”

De continue aanvallen vanuit Pertjajah Luhur (PL) – fractieleider Bronto Somohardjo richting de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) komen volgens VHP-parlementariër Mahinder Jogi om het feit dat Somohardjo geen minister in het huidige kabinet kon worden.

Dit komt volgens hem vanwege het onderzoek dat door de procureur-generaal is opgestart op basis van mogelijke onregelmatigheden in het CLAD-onderzoek bij het ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa), waar Somohardjo tijdens het vorig kabinet minister van was.

“Ik denk dat het hem danig hindert dat hij geen minister is geworden. Hij had gedacht dat hij minister zou worden van GBB en daar een aantal zaken zou doen. En we kennen de zaken die ze hebben gedaan vanaf 2005 tot en met 2010. Ik denk niet dat hij de verkiezingen is ingegaan om plaats te nemen in het parlement”, zei Jogi op TBN.

Volgens de VHP’er is uit de verschillende uitspraken van Somohardjo te merken dat het bij hem gaat om een stukje wrok en om persoonlijke redenen afgeven op de VHP en diens voorzitter Chan Santokhi.

Jogi stelt dat er een groot verschil is in de gedragingen van Bronto Somohardjo en diens vader Paul Somohardjo. “De vader was anders. Meneer Somohardjo (Paul) koos zijn woorden. Al was hij tevreden of ontevreden, hij wist dat te ‘onderdrukken’ en niet alle schepen achter zich in brand te steken. Deze meneer (Bronto) is veel jonger, dus hij zal moeten leren als hij althans de gelegenheid heeft om na 2030 weer in het parlement of de regering te komen”, aldus de VHP’er.

Volgens hem zal het Bronto niet lukken om schade aan te brengen aan de VHP. “Zeker iemand als Bronto kan dat nooit doen. De VHP is een veel te grote partij. Het schudt misschien een blad, maar niet eens een kleine tak van de boom. Dus als dat zijn bedoeling is, dan denk ik dat hij liever kan ophouden”, aldus Jogi.