Inbraakverdachte geraakt door politiekogel na betrapping

Een woninginbreker is zondagmiddag aan de Moengolaan in Suriname door de politie in zijn arm geschoten, nadat hij op heterdaad was betrapt.

Volgens de eerste informatie probeerde de man bij het zien van de Surinaamse politie te voet te vluchten en zich aan zijn aanhouding te onttrekken.

De situatie escaleerde, waarna de politie zich genoodzaakt zag gericht vuurwapengeweld toe te passen. De verdachte liep daarbij een schotwond op aan zijn linkerarm op.

Hij werd per ambulance, die ter plaatse was ontboden, vervoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo voor medische behandeling.

De politie van Uitvlugt is belast met het verdere onderzoek in deze zaak.