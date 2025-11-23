El Clásico Suriname: Robinhood verplettert Transvaal met 4-1

In een spannende confrontatie in de Suriname Major League (SML) heeft Robinhood zaterdagavond Transvaal met 4-1 verslagen in het Franklin Essed Stadion.

Het was de eerste wedstrijd van het seizoen tussen deze traditionele rivalen, die bekendstaan om hun felbevochten duels in de Surinaamse voetbalgeschiedenis.

Robinhood begon de wedstrijd scherp en kwam al vroeg op voorsprong. Rosebel scoorde in de 8e minuut, gevolgd door Andro in de 15e minuut, waardoor Robinhood met 2-0 de rust inging.

In de tweede helft speelden beide ploegen gedurfder. Kamsi scoorde in de 57e minuut de aansluitingstreffer voor Transvaal, waardoor het 2-1 stond. Robinhood liep echter al snel weer uit: Esajas maakte in de 65e minuut 3-1, gevolgd door Zijler die in de 70e minuut de score op 4-1 bracht.

Beide teams kregen daarna nog enkele goede scoringskansen, maar de stand veranderde niet meer.