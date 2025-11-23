HomeOnderwerpenMaatschappijDistrictscommissaris Vijent werkt aan mooier stadsbeeld Albina
MaatschappijOverheidNieuws uit SurinameUitgelicht

Districtscommissaris Vijent werkt aan mooier stadsbeeld Albina

-

0

Srefidensi Party

De technische diensten van het commissariaat Marowijne Noord-Oost zijn van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat in de weer op de rotonde en de Luitenant Weyneweg in het oosten van Suriname. Met deze werkzaamheden wordt de hoofdweg naar het centrum van Albina opgeknapt en verfraaid.

Het platform en de rotonde zijn volledig hersteld, schoongemaakt en opnieuw geverfd in de kleuren van de Surinaamse vlag.

Het monument ter ere van Luitenant J. Weyne, oud-districtscommissaris van Marowijne en bouwer van de weg van Albina naar Moengo Tapoe in 1928, is herplaatst op de rotonde.

Ook de Luitenant Weyneweg zelf krijgt aandacht. De middenberm is deels opgegraven en geëgaliseerd met basecours voor een stabiele en nette profilering. De bermen worden afgeschoren tot aan het talud, waardoor het straatbeeld aanzienlijk verbetert.

De materiaalkosten worden grotendeels gedragen door handelaar Makka. Bedrijven zoals Nedal N.V. en VABI dragen bij met materiaal en zwaar transport. Het commissariaat levert arbeidskracht en verzorgt de logistieke ondersteuning.

Districtscommissaris Marvin Vijent benadrukt dat de werkzaamheden bijdragen aan een veiliger en aantrekkelijker stadsbeeld voor zowel bewoners als bezoekers van Albina.

shop now
BakkaNa Party

Vorig artikel
Voetganger dood na aanrijding met bromfiets Commissaris Weythingweg
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen