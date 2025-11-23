Districtscommissaris Vijent werkt aan mooier stadsbeeld Albina

De technische diensten van het commissariaat Marowijne Noord-Oost zijn van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat in de weer op de rotonde en de Luitenant Weyneweg in het oosten van Suriname. Met deze werkzaamheden wordt de hoofdweg naar het centrum van Albina opgeknapt en verfraaid.

Het platform en de rotonde zijn volledig hersteld, schoongemaakt en opnieuw geverfd in de kleuren van de Surinaamse vlag.

Het monument ter ere van Luitenant J. Weyne, oud-districtscommissaris van Marowijne en bouwer van de weg van Albina naar Moengo Tapoe in 1928, is herplaatst op de rotonde.

Ook de Luitenant Weyneweg zelf krijgt aandacht. De middenberm is deels opgegraven en geëgaliseerd met basecours voor een stabiele en nette profilering. De bermen worden afgeschoren tot aan het talud, waardoor het straatbeeld aanzienlijk verbetert.

De materiaalkosten worden grotendeels gedragen door handelaar Makka. Bedrijven zoals Nedal N.V. en VABI dragen bij met materiaal en zwaar transport. Het commissariaat levert arbeidskracht en verzorgt de logistieke ondersteuning.

Districtscommissaris Marvin Vijent benadrukt dat de werkzaamheden bijdragen aan een veiliger en aantrekkelijker stadsbeeld voor zowel bewoners als bezoekers van Albina.