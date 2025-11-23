HomeOnderwerpenJustitie en politieBromfietser veroorzaakt aanrijding en overlijdt in ziekenhuis
Bromfietser veroorzaakt aanrijding en overlijdt in ziekenhuis

De politie van het bureau Lelydorp kreeg op donderdag 20 november, omstreeks 17.50 uur, via het Command Center een melding van een zware aanrijding tussen een bromfiets en een personenauto aan de Verlengde Houttuinweg.

Bij aankomst troffen de wetsdienaren de 59-jarige bromfietser Bidjaiperkash Somai en de autobestuurder R.J. aan, meldt de Verkeersunit van Regio Midden Suriname.

Uit het voorlopige onderzoek blijkt dat R.J. over de Verlengde Houttuinweg reed, komende vanuit de richting van de Malangweg en gaande in de richting van de Sumatraweg. Ter hoogte van pand nummer 204 sloeg de bromfietser plotseling rechtsaf, zonder zich ervan te vergewissen dat de automobilist naderde. Hierdoor ontstond een aanrijding.

Somai liep zware verwondingen op, waaronder hoofd- en gelaatverwondingen. Hij werd per ambulance overgebracht naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Op vrijdag 21 november ontving de politie het bericht dat de bromfietser aan zijn verwondingen is overleden.

De Verkeersunit is belast met het verdere onderzoek.

