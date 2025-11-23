Bromfietser die voetganger doodreed was onder invloed en haalde in

De politie heeft vanmorgen meer informatie verstrekt over de dodelijke aanrijding van zaterdagavond 22 november op de Commissaris Weytinghweg ter hoogte van Zenobia, waarbij een voetganger ter plaatse is overleden na te zijn aangereden door een bromfietser.

Uit het voorlopige onderzoek blijkt dat de bromfietser S.J. zigzaggend over de weg reed, komende vanuit de rotonde bij het Magentakanaal en gaande in de richting van de Kameelbrug. De voetganger liep in dezelfde richting langs de noordelijke wegrand.

Op een bepaald moment haalde S.J. een auto in en reed daarbij de voetganger aan. Het slachtoffer, de 66-jarige Hembrand Wirodikromo, overleed ter plaatse. Een ingeschakelde arts stelde de dood vast.

Tijdens het onderzoek constateerden de politie dat de bromfietser onder invloed van alcohol verkeerde. Hij werd aangehouden en overgebracht naar het politiebureau.

S.J. is vandaag na overleg met een lid van het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. De afdeling Verkeer Regio Midden Suriname is belast met het verdere onderzoek.